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Делегация Туркменистана изучает опыт Турции в области статистики населения

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С 25 по 30 ноября 2024 года в г. Анкара, Турция находится делегация экспертов из Туркменистана, представляющая Государственный комитет Туркменистана по статистике, Министерство здравоохранения и медицинской промышленности, Министерство Адалат и органы ЗАГС. Визит организован при поддержке Представительства Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане с целью изучения передового опыта Турции в области статистики населения и цифровизации процессов регистрации актов гражданского состояния.

В рамках визита делегация знакомится с работой ключевых государственных учреждений Турции, ответственных за сбор и обработку демографических данных. Эксперты изучают передовые системы регистрации населения, такие как Центральная система регистрации актов гражданского состояния (MERNİS), Национальная база данных адресов (NAD) и Система регистрации населения на основе адресов (ABPRS). Особое внимание уделяется опыту Турции в проведении переписи населения на основе регистров, а также функционированию системы регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения (CRVS).

Туркменские специалисты посещают Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) для детального ознакомления с бизнес-процессами, цифровыми инструментами и практикой взаимодействия с населением. Делегация также анализирует возможности адаптации и внедрения передовых турецких практик в Туркменистане с целью совершенствования системы статистического учета и повышения качества демографических данных.

Визит предоставляет платформу для обмена знаниями и опытом, а также для обсуждения перспектив совместных исследовательских проектов и сотрудничества в области статистики населения. Данное событие способствует укреплению двустороннего сотрудничества между Туркменистаном и Турцией в области статистики населения и создает благоприятные условия для внедрения инновационных технологий в этой области Туркменистане. ///nCa, 27 ноября 2024 г. (в сотрудничестве с ЮНФПА Туркменистан)

 

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