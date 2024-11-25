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Новый приток газа на месторождении «Галкыныш» подтверждает ресурсный потенциал Туркменистана

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На эксплуатационной скважине №265 месторождения «Галкыныш» получен новый промышленный приток природного газа, передает государственное информационное агентство Туркменистана TDH.

Буровые работы проведены на глубине до 4485 метров, в результате чего обнаружено несколько продуктивных горизонтов в пластах 4417-4281 метров.

Объем добычи «голубого топлива» на данной скважине составляет 2 миллионов кубометров в сутки, и по прогнозам будет только увеличиваться.

Месторождение «Галкыныш», признанное супергигантским по международной классификации, обладает запасами более 20 триллионов кубометров газа. Толщина продуктивного горизонта превышает 600 метров.

Уникальность месторождения заключается не только в его гигантских размерах, но и в сложной геологической структуре. Этаж газоносности в среднем составляет более 700 метров, а глубина залегания – более 5000 метров.

Для строительства скважин применяются передовые технологии, требующие высокой квалификации специалистов. В настоящее время на месторождении действуют 52 эксплуатационные скважины, а более 10 находятся в активном бурении.

Средний проектный дебит газа составляет 1,5 млн кубометров в сутки, но потенциал пласта позволяет эксплуатировать скважины с дебитом более 2 млн кубометров.

По прогнозам, период постоянного отбора газа на каждом этапе освоения месторождения составит более 30 лет. Всего предусматривается 7 этапов освоения. ///nCa, 25 ноября 2024 г.

 

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