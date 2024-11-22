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Организация тюркских государств создает Союз ассоциаций международных автомобильных перевозчиков в Тюркском регионе

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20 ноября 2024 года страны-члены Организации тюркоязычных государств (ОТГ) подписали в Стамбуле учредительный договор о создании Международной ассоциации автомобильных перевозчиков Тюркского региона (OTS-URTA), говорится в пресс-релизе ОТГ.

Мероприятие, организованное Международной ассоциацией перевозчиков Турции (UND), собрало руководителей и представителей ассоциаций автомобильного транспорта из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, IRU и других заинтересованных сторон.

В своем вступительном слове Генеральный секретарь ОТГ посол Кубанычбек Омуралиев подчеркнул важность новой платформы, заявив, что во время недавнего саммита ОТГ в Бишкеке главы государств приветствовали создание этой новой структуры и поручили своим странам активно поддерживать деятельность OTS-URTA.

OTS-URTA нацелена на решение проблем в секторе автомобильного транспорта, стимулирование конструктивного диалога и выработку практических решений. Одновременно платформа будет способствовать укреплению связей вдоль основных транспортных коридоров, включая Средний коридор.

Ассоциация будет отстаивать интересы автомобильных перевозчиков, способствовать развитию партнерских отношений между государственным и частным секторами и играть активную роль в транспортных механизмах ОТГ, таких как министерские совещания и Комитет по координации транспорта.

На мероприятии также были решены вопросы касающиеся руководства OTS-URTA. Международная ассоциация перевозчиков Турции (UND) стала первым председателем новой платформы, а Азербайджанская Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (ABADA) – заместителем председателя сроком на два года. ///nCa, 22 ноября 2024 г.

 

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