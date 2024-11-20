Официальный визит Президента Казахстана в Сербию – запланированы совместные проекты в промышленности, транспорте, энергетике и военно-промышленном комплексе

19 ноября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил официальный визит в Сербию, где провел переговоры с высшим руководством страны, включая Президента Александра Вучича и Премьер-министра Милоша Вучевича. Визит ознаменовался укреплением двусторонних отношений и подписанием ряда важных соглашений.

В ходе переговоров особое внимание было уделено укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Стороны положительно оценили рост двустороннего товарооборота за последние годы, но отметили необходимость еще более тесного взаимодействия в условиях текущей геополитической и экономической ситуации в мире.

Президенты Казахстана и Сербии выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем увеличении товарооборота и расширении номенклатуры поставляемых товаров. Рассмотрены имеющиеся широкие возможности и ресурсы для продвижения якорных совместных проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транзита и логистики, оборонно-промышленного комплекса, цифровизации, телекоммуникации и аэрокосмической отрасли.

Также была подчеркнута важность развития взаимосвязанности и диверсификации транспортной инфраструктуры, в том числе возможность открытия прямых авиарейсов между столицами.

Отдельное внимание президенты двух стран уделили налаживанию практического взаимодействия в сферах образования, науки, здравоохранения, туризма, внедрения искусственного интеллекта.

По итогам переговоров был подписан ряд межправительственных и межведомственных соглашений, охватывающих широкий спектр областей сотрудничества, в том числе сотрудничество в области обороны, космической деятельности, цифровизации и телекоммуникации, образования, туризма, обмена статистическими данными во взаимной торговле.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность визита, назвав Сербию близким и надежным партнером Казахстана на Балканском полуострове. Он отметил продуктивный характер переговоров и достигнутые договоренности о наращивании торгово-экономических связей.

Президент Казахстана выделил приоритетные направления сотрудничества – это инвестиции, промышленность, горнодобывающая отрасль, сельское хозяйство, здравоохранение, инновации и новые технологии.

По его словам, планируется реализовать новые совместные проекты в таких областях, как промышленность, транспорт и логистика, «зеленая» энергетика, а также военно-промышленный комплекс.

На встрече с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем, Токаев заверил сербскую сторону в полной поддержке Правительства Казахстана сербским бизнесменам, инвестирующим в Казахстан.

В свою очередь, Вучевич отметил, что Сербия внимательно изучает опыт политических и социально-экономических реформ в Казахстане и рассматривает возможности расширения контактов по ряду перспективных направлений. Он подтвердил заинтересованность Сербии в увеличении товарооборота и наращивании торгово-экономического, транспортно-логистического и инвестиционного взаимодействия с Астаной.

Вучевич также поднял вопросы, связанные с «зелеными» технологиями и энергопереходом, предложив обмен опытом в этой сфере. Кроме того, он выступил с инициативой проведения регулярных бизнес-форумов, а также дней Сербии в Казахстане и дней Казахстана в Сербии.

В рамках визита Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также осмотрел выставку предприятий военно-промышленного комплекса Сербии. Сербия является лидером по экспорту товаров военного назначения в регионе. На данный момент сербская оборонная промышленность поставляет свою продукцию примерно в 70 стран мира, в том числе в ОАЭ, Саудовскую Аравию, США, Болгарию, Индонезию.

Подписанные документы

В рамках официального визита Президента Казахстана в Сербию были подписаны следующие документы:

1. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сербия о реадмиссии лиц;

2. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сербия о сотрудничестве в области обороны;

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством образования Республики Сербия в области образования;

4. Меморандум о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством труда, занятости, по делам ветеранов и социальным вопросам Республики Сербия;

5. Меморандум о сотрудничестве в области туризма между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством туризма и молодежи Республики Сербия;

6. Протокол между Министерством финансов Республики Казахстан и Статистическим управлением Республики Сербия о сотрудничестве в области обмена статистическими данными во взаимной торговле;

7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством науки, технологического развития и инноваций Республики Сербия по сотрудничеству в области космической деятельности;

8. Меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством информации и телекоммуникаций Республики Сербия;

9. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Национальной академической библиотекой Республики Казахстан и Национальной библиотекой Республики Сербия;

10. Меморандум о взаимопонимании между Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан и Институтом международной политики и экономики Республики Сербия.///nCa, 20 ноября 2024 г.