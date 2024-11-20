News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Неделя корейской культуры в Туркменистане – ашхабадцев ждут мастер-класс по созданию перламутровых брелоков и корейские снеки

Неделя корейской культуры в Туркменистане – ашхабадцев ждут мастер-класс по созданию перламутровых брелоков и корейские снеки

By

В рамках насыщенной культурной программы Недели корейской культуры 2024 года, жителей и гостей столицы Туркменистана организаторы приглашают на уникальное мероприятие, которое состоится 22 ноября в Ашхабаде, в торговом центре «Аркач» с 17:00 до 19:00.

Мастер-класс по созданию перламутровых изделий станет настоящим подарком для всех творческих натур. Под руководством опытных мастеров, каждый желающий сможет создать эксклюзивные перламутровые брелоки и зеркала, которые станут оригинальным сувениром или украшением.

Фотозона с полароидом позволит запечатлеть яркие моменты мероприятия. Гости смогут сделать уникальное фото на фоне стильной фотозоны и оставить памятную надпись на снимке.

Традиционные корейские сладости и снеки порадуют гурманов. Организаторы подготовили разнообразные угощения, которые невозможно приобрести в обычных магазинах.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу корейской культуры!

Место проведения: Ашхабад, Торговый центр «Аркач»
Дата: 22 ноября 2024 года
Время: 17:00 – 19:00. ///nCa, 20 ноября 2024 г.

 

Related posts:

  1. Ашхабад погрузится в атмосферу Кореи на Неделе корейской культуры
  2. Посольство Японии провело в Ашхабаде мастер-класс по Икебана и демонстрацию Садо и Кимоно
  3. В Туркменистане планируется открыть Центр традиционной корейской медицины
  4. В Ашхабаде пройдет Неделя Культуры Евросоюза
  5. В октябре в Туркменистане пройдут Дни культуры Казахстана
  6. Президент Института Культуры ОЭС встретился с министром культуры Таджикистана
  7. Туркменские и корейские судостроители совместно построят два сухогруза
  8. Туркменистан и Южная Корея стремятся к углублению экономического партнерства – За последнее десятилетие корейские компании реализовали в Туркменистане проекты почти на $ 5 миллиардов
  9. Франко-бельгийский кинематографист проведет мастер-классы по фотографии в Туркменистане
  10. В октябре 2024 года в Туркменистане пройдут Дни культуры России
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan