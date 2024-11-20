Неделя корейской культуры в Туркменистане – ашхабадцев ждут мастер-класс по созданию перламутровых брелоков и корейские снеки

В рамках насыщенной культурной программы Недели корейской культуры 2024 года, жителей и гостей столицы Туркменистана организаторы приглашают на уникальное мероприятие, которое состоится 22 ноября в Ашхабаде, в торговом центре «Аркач» с 17:00 до 19:00.

Мастер-класс по созданию перламутровых изделий станет настоящим подарком для всех творческих натур. Под руководством опытных мастеров, каждый желающий сможет создать эксклюзивные перламутровые брелоки и зеркала, которые станут оригинальным сувениром или украшением.

Фотозона с полароидом позволит запечатлеть яркие моменты мероприятия. Гости смогут сделать уникальное фото на фоне стильной фотозоны и оставить памятную надпись на снимке.

Традиционные корейские сладости и снеки порадуют гурманов. Организаторы подготовили разнообразные угощения, которые невозможно приобрести в обычных магазинах.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу корейской культуры!

Место проведения: Ашхабад, Торговый центр «Аркач»

Дата: 22 ноября 2024 года

Время: 17:00 – 19:00. ///nCa, 20 ноября 2024 г.