Астраханская область и Туркменистан проведут в следующем году Деловой форум

Актуальные вопросы сотрудничества стали главной темой встречи министра внешних связей Астраханской области Российской Федерации Владимира Головкова с Консулом Туркменистана в Астрахани Гадамом Иламановым, сообщает областное министерство внешних связей.

В ходе встречи отмечалось, что активное двустороннее взаимодействие активно осуществляется в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

«Отрадно, что руководство Туркменистана проявляет особое внимание к развитию сотрудничества с Астраханской областью. Недавний визит в Ашхабад делегации нашего региона во главе с вице-губернатором – председателем Правительства Астраханской области Денисом Афанасьевым ещё раз это продемонстрировал. Состоялись плодотворные встречи и переговоры в министерствах и ведомствах Туркменистана. Впереди у нас много совместной работы, – отметил Головков.

Стороны обсудили вопросы, связанные с созданием логистического центра Туркменистана в астраханской портовой особой экономической зоне, открытием прямого авиасообщения по маршруту Ашхабад – Астрахань – Казань, проведением в 2025 году Делового форума «Астраханская область – Туркменистан: новые горизонты торгово-экономического сотрудничества» и в его рамках 4-го заседания Астраханско-Туркменского совместного совета по вопросам предпринимательства, организацией визита в Астрахань делегации во главе с Хякимом Балканского велаята и другие.

Стороны также затронули различные направления сотрудничества в гуманитарной сфере. Они прежде всего касаются взаимодействия учебных заведений Астраханской области и Туркменистана, подведения итогов и награждения участников торжественных мероприятий, которые проводились в регионе в рамках празднования 300-летия со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

В заключение встречи министр внешних связей региона и Консул Туркменистана договорились разработать перспективный план взаимодействия, который, в частности, будет включать в себя участие делегаций Туркменистана в международных мероприятиях, проводимых в Астраханской области в 2025 году. ///nCa, 20 ноября 2024 г.