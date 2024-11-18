Туркменистан модернизирует газокомпрессорную станцию Корпедже

На заседании Кабинета министров Туркменистана 15 ноября вице-премьер по нефтегазовому сектору Батыр Аманов доложил о мерах по модернизации предприятий Государственного концерна «Туркменнебит» (Туркменнефть).

В частности, было отмечено, что предпринимаются шаги для обеспечения бесперебойной работы газокомпрессорной станции (ГКС) Корпедже. Президенту Сердару Бердымухамедову был представлен проект соответствующего постановления.

Президент подписал постановление, направленное на модернизацию компрессорной станции.

ГКС Корпедже мощностью 4 млрд кубометров газа в год расположена в Балканском велаяте на месторождении Корпедже в Гогерендаг-Экеремском нефтегазоносном районе Туркменистана.

Станция была введена в эксплуатацию в 2005 году и предназначена для подачи природного газа в межгосударственный газопровод Туркменистан-Иран (Корпедже-Курткуи).

В 2020 году ГКС Корпедже, оснащенная германскими газотурбинными агрегатами «MAN Diesel & Turbo», прошла капитальный ремонт, выполненный российской компанией «КЭР-Холдинг». ///nCa, 18 ноября 2024 г.