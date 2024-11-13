Ашхабадская театральная студия «ТА-Тал» дарит детям крылья

Детская инклюзивная студия «ТА-Тал» при Русском драматическом театре имени А.С. Пушкина представила свой очередной спектакль «Принцесса без горошины», поставленный по мотивам одноименной пьесы Е.Тыщука. Об этом пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Спектакль, в котором участвуют дети с ограниченными возможностями здоровья, несет важный социальный посыл: каждый ребенок достоин быть счастливым и имеет право на самореализацию.

В студии царит атмосфера взаимопонимания и поддержки. Руководитель студии, актриса высшей категории Татьяна Овезмурадова, отмечает серьезный подход детей и их родителей к репетициям. Дети и их родители приходили без опозданий и при любой погоде. Как и профессиональные актёры, они со всей серьёзностью постигали азы актёрского мастерства, овладевали художественным словом и умением импровизировать.

Одним из ярких примеров силы духа стала история Лейлы Алламурадовой, которая несмотря на ограничения в движениях, начала писать стихи и исполнять песни. Так родилась песня, в которой поётся о том, как сказка может воплотиться в жизнь. В исполнении Лейлы эта песня открывает спектакль.

Спектакль “Принцесса без горошины” показывает, что истинная ценность человека не зависит от внешних обстоятельств, а заключается в его душевных качествах. В сказке, поставленной детской инклюзивной студией, горошины не было, и только искренняя, не умеющая хитрить принцесса по имени Солнышко призналась королеве – матери принца, что никакой горошины она не почувствовала. А принцессы по крови, откровенно лицемеря, всем своим видом показывали королеве, как плохо они спали.

Проект инклюзивной студии получил поддержку Министерства культуры и лично руководителя театра С.Сербазова. Инклюзивная студия – это реальный вклад в социальную политику Президента Туркменистана по созданию инклюзивного и справедливого общества, в котором никто не должен оставаться позади. ///nCa, 13 ноября 2024 г.