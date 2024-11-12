Туркменистан приглашает ОЭС принять участие в конференции по транспорту

Начальник управления международного экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Туркменистана Посол Атагельди Халджанов посетил Генерального секретаря ОЭС (Организация Экономического Сотрудничества) доктора Асада М. Хана в Секретариате ОЭС в Тегеране.

Согласно пресс-релизу ОЭС, выразив желание Туркменистана поддерживать более тесное взаимодействие с ОЭС, Халджанов пригласил Генерального секретаря на конференцию и выставку “Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие”, которые состоятся 26-27 ноября в Ашхабаде.

Отметив свою недавнюю встречу с министром иностранных дел Туркменистана на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2024 года, Генеральный секретарь Хан высоко оценил активную роль Туркменистана в поддержке и участии в инициативах ОЭС.

На встрече также обсуждались перспективы некоторых региональных инициатив ОЭС и других международных организаций в области транспорта, энергетики и окружающей среды. ///nCa, 12 ноября 2024 г.