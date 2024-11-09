УВКБ ООН наградило Туркменистан сертификатом в знак признания достижений по искоренению безгражданства

8 ноября 2024 года, в пятницу, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял помощника Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев г-жу Рувендрини Меникдивелу, передает TDH.

В ходе встречи г-жа Рувендрини вручила главе государства сертификат Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В документе отмечается, что, признавая большие достижения в ликвидации безгражданства в Туркменистане, Управление высоко оценивает проводимую работу по защите прав на гражданство для всех жителей страны.

Подчеркивалось, что ООН придаёт большое значение сотрудничеству с нейтральным Туркменистаном, продвигающим инициативы по укреплению глобального мира и доверия.

Представитель УВКБ ООН передала Президенту Туркменистана приветствия от Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

В свою очередь, Президент Бердымухамедов выразил уверенность, что вручение соответствующего сертификата, подтверждающего достижения в ликвидации безгражданства в Туркменистане, и Центральноазиатская министерская конференция по вопросам безгражданства, станут важным шагом в расширении связей между Туркменистаном и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Как отмечалось в ходе встречи, Туркменистан, обладая правовым статусом постоянного нейтралитета, во внешней политике поддерживает активные отношения с авторитетными международными организациями, прежде всего с Организацией Объединённых Наций и её специализированными учреждениями. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев носит регулярный и эффективный характер, свидетельством чему является несколько совместно реализованных проектов.

Президент Туркменистана отметил, что в Туркменистане на высоком уровне проводятся соответствующие мероприятия по обеспечению прав беженцев и лиц без гражданства. Особое внимание уделяется вопросам искоренения безгражданства и совершенствованию правовой базы в данном направлении, сказал глава государства.

Конкретные мероприятия реализуются в рамках «Национального плана действий на 2019–2024 годы по ликвидации безгражданства в Туркменистане».

Более 32 тысяч человек, проживающих в Туркменистане и при этом не являющихся гражданами какого-либо государства, более 5 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства получили вид на жительство. Это свидетельствует о четком соблюдении Туркменистаном Конвенций ООН «О статусе беженцев», «О статусе апатридов» и «О сок­ращении безгражданства».

Туркменистан высоко оценивает деятельность Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в защите прав лиц без гражданства и беженцев, подчеркнул глава государства, с удовлетворением отметив, что Туркменистан стал первой в регионе Центральной Азии, избранной постоянным членом Исполнительного комитета Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил приверженность Туркменистана международным обязательствам по защите прав лиц без гражданства. ///nCa, 9 ноября 2024 г.