CIET 2024: Вывод Киянлинского полимерного завода на полную мощность имеет приоритетное значение для корейской компании Hyundai Engineering

На международной конференции CIET 2024 директор компании “Hyundai Engineering Co., Ltd.” по Туркменистану Джи Хван подчеркнул важность скорейшего запуска Киянлинского полимерного завода. Компания выразила готовность оказать все необходимое содействие в реализации этого масштабного проекта.

В частности, по запросу Госконцерна «Туркменхимия», компания выразила свою заинтересованность в участии в международном тендере на выполнение необходимых мероприятий по стабилизации и выводу на проектную мощность Киянлинского полимерного завода, Балканский велаят.

«Запуск этого завода имеет огромное значение для развития других отраслей промышленности Туркменистана, – отметил Джи Хван. – Мы считаем, что реализация этого проекта в кратчайшие сроки является одним из наших приоритетов».

Кроме того, компания заинтересована в участии в тендерах, проводимых Госконцерном «Туркменгаз» по освоению новых этапов месторождения Галкыныш.

Основанная в 1974 году, компания «Hyundai Engineering» стала всемирно известной компанией, предоставляя оптимальные услуги по инжинирингу, закупкам и строительству, производству водорода, утилизации CO 2 и управление отходами.

Начиная с 2009 года, Hyundai Engineering реализовала ряд значимых проектов в Туркменистане:

• Строительство завода по сероочистке газа на месторождении Галкыныш Марыйского велаята для Госконцерна «Туркменгаз»;

• Строительство установок вакуумной перегонки мазута, установки алкилирования легких олефинов, установки изомеризации легкого бензина для Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов;

• Строительство газоперерабатывающего завода на береговом газовом терминале Гаракол-Дениз-Запад для компании Petronas Carigali (Turkmenistan).

• Строительство под ключ завода производству полиэтилена и полипропилена с установкой крекинга этана в Киянлы Балканского велаята для Госконцерна «Туркменхимия»;

• Строительство зданий и сооружений военно-морской базы Вооруженных сил Туркменистана для Министерства обороны Туркменистана;

• Строительство комплекса зданий и сооружений для Военно-морской академии Министерства обороны Туркменистана;

• Комплексный технический аудит Киянлынского полимерного завода в Балканском велаяте для Госконцерна «Туркменхимия».

Hyundai Engineering готова к дальнейшему расширению сотрудничества с Туркменистаном и реализации новых совместных проектов на взаимовыгодных условиях. Компания обладает необходимыми технологиями и опытом для решения самых сложных инженерных задач.///nCa, 4 ноября 2024 г.