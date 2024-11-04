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CIET 2024: Вывод Киянлинского полимерного завода на полную мощность имеет приоритетное значение для корейской компании Hyundai Engineering

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На международной конференции CIET 2024 директор компании “Hyundai Engineering Co., Ltd.” по Туркменистану Джи Хван подчеркнул важность скорейшего запуска Киянлинского полимерного завода. Компания выразила готовность оказать все необходимое содействие в реализации этого масштабного проекта.

В частности, по запросу Госконцерна «Туркменхимия», компания выразила свою заинтересованность в участии в международном тендере на выполнение необходимых мероприятий по стабилизации и выводу на проектную мощность Киянлинского полимерного завода, Балканский велаят.

«Запуск этого завода имеет огромное значение для развития других отраслей промышленности Туркменистана, – отметил Джи Хван. – Мы считаем, что реализация этого проекта в кратчайшие сроки является одним из наших приоритетов».

Кроме того, компания заинтересована в участии в тендерах, проводимых Госконцерном «Туркменгаз» по освоению новых этапов месторождения Галкыныш.

Основанная в 1974 году, компания «Hyundai Engineering» стала всемирно известной компанией, предоставляя оптимальные услуги по инжинирингу, закупкам и строительству, производству водорода, утилизации CO 2 и управление отходами.

Начиная с 2009 года, Hyundai Engineering реализовала ряд значимых проектов в Туркменистане:

• Строительство завода по сероочистке газа на месторождении Галкыныш Марыйского велаята для Госконцерна «Туркменгаз»;

• Строительство установок вакуумной перегонки мазута, установки алкилирования легких олефинов, установки изомеризации легкого бензина для Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов;

• Строительство газоперерабатывающего завода на береговом газовом терминале Гаракол-Дениз-Запад для компании Petronas Carigali (Turkmenistan).

• Строительство под ключ завода производству полиэтилена и полипропилена с установкой крекинга этана в Киянлы Балканского велаята для Госконцерна «Туркменхимия»;

• Строительство зданий и сооружений военно-морской базы Вооруженных сил Туркменистана для Министерства обороны Туркменистана;

• Строительство комплекса зданий и сооружений для Военно-морской академии Министерства обороны Туркменистана;

• Комплексный технический аудит Киянлынского полимерного завода в Балканском велаяте для Госконцерна «Туркменхимия».

Hyundai Engineering готова к дальнейшему расширению сотрудничества с Туркменистаном и реализации новых совместных проектов на взаимовыгодных условиях. Компания обладает необходимыми технологиями и опытом для решения самых сложных инженерных задач.///nCa, 4 ноября 2024 г.

 

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