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CIET 2024: Аркадаг – Умный город с большими перспективами

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Председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг в Туркменистане Дерьягельды Оразов, выступая на международной конференции «Строительство, Промышленность, Энергетика Туркменистана» (CIET 2024), поделился новыми деталями о развитии этого уникального проекта.

На первом этапе строительства города, занимающего площадь около 700 гектаров, было возведено более 250 жилых домов, способных вместить более 12 000 семей. Кроме того, в городе появились многочисленные объекты социальной инфраструктуры, включая медицинские и спортивные сооружения.

Одним из ключевых направлений развития Аркадага является создание медицинского кластера. Этот масштабный проект предполагает не только производство лекарственных средств и медицинской продукции для внутреннего рынка, но и выход на международный уровень. Для обеспечения высокого качества продукции планируется внедрение современных технологий и соответствие международным стандартам.

Особое внимание уделяется изучению местных сырьевых ресурсов, что позволит создать устойчивую основу для развития медицинского кластера.

Город Аркадаг также отличается своей доступностью для людей с ограниченными возможностями. В частности, в городе проложены тактильные дорожки для незрячих.

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения города используются подземные воды, что является уникальным решением для Туркменистана.

В настоящее время реализуется вторая очередь проекта, при этом особое внимание уделяется сейсмической безопасности. В городе установлены специальные сенсоры, подключенные к Институту Сейсмологии Туркменистана, которые позволяют отслеживать сейсмическую активность в режиме реального времени.

Дерьягельды Оразов подчеркнул, что город Аркадаг открыт для международного сотрудничества. В частности, город готов экспортировать продукцию медицинского кластера и сырьевые ресурсы. ///nCa, 4 ноября 2024 г.

 

 

 

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