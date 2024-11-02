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Партнерство ЕС-Туркменистан: Сотрудничество в интересах устойчивого развития

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1 ноября 2024 года в Ашхабаде состоялся семинар по сотрудничеству ЕС-Туркменистан. В мероприятии под названием “Представление и обмен опытом по совершенствованию подходов к коммуникации Европейского партнерства” приняли участие представители делегации Европейского союза в Туркменистане, эксперты проекта ЕС “Стратегическая коммуникация и публичная дипломатия”, а также финансируемых ЕС проектов и местных НПО. Это мероприятие подчеркнуло важность партнерства ЕС-Туркменистан для Туркменистана и Европейского союза. Дискуссии были сосредоточены на долгосрочных выгодах этого сотрудничества, а также на коммуникационных стандартах ЕС и типах партнерских отношений в регионе.

Презентации д-ра Андрея Стойчиу, руководителя группы, и Сердара Агаева, ведущего эксперта проекта “Стратегические коммуникации и публичная дипломатия”, подчеркнули важность коммуникации и информированности в сотрудничестве ЕС и Туркменистана.

Фокусируясь на таких областях, как зеленая энергетика, устойчивость климата, здравоохранение и гражданское общество, инициатива Europe Global Gateway демонстрирует общее видение устойчивого прогресса в Туркменистане.

Представители местных НПО активно участвовали в дискуссиях, решая важные вопросы по повышению информированности об этом партнерстве и изучая варианты привлечения большего числа местных и международных партнеров. Мероприятие, в котором приняли участие более 30 представителей НПО из Ашхабада и других регионов, а также проектов, финансируемых ЕС, подчеркнуло общую заинтересованность в создании основы для будущего сотрудничества.

Семинар завершился принятием единого решения: распространение информации о партнерстве между ЕС и Туркменистаном требует сосредоточения внимания на общих целях и выработки сообщений, которые находят глубокий отклик у туркменской общественности. Такой подход будет способствовать дальнейшему укреплению партнерства и увеличению его выгод для людей и сообществ, которым оно служит. ///nCa, 2 ноября 2024 г. (в сотрудничестве с представительством ЕС в Туркменистане)

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