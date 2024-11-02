Д-р Hans Henri P. Kluge выдвинут государствами-членами на должность Европейского регионального директора ВОЗ на второй пятилетний срок

Приоритеты общественного здравоохранения на ближайшие пять лет будут прежде всего касаться таких ключевых областей, как национальная санитарно-эпидемиологическая безопасность, психическое здоровье, климатический кризис и гендерное насилие

Копенгаген, 30 октября 2024 г.

Государства-члены в Европейском регионе выдвинули д-ра Hans Henri P. Kluge на должность Европейского регионального директора ВОЗ на второй пятилетний срок, отсчет которого начнется в феврале 2025 г., после официального избрания д-ра Kluge Исполнительным комитетом ВОЗ.

Выступая перед делегатами семьдесят четвертой сессии Европейского регионального комитета ВОЗ (РК-74) в Копенгагене, д-р Kluge выразил им свою признательность.

“Занимать должность Европейского регионального директора ВОЗ – это самая большая честь, которая была когда-либо оказана мне, и я со всем возможным смирением благодарю вас за поддержку моей кандидатуры. Первой же моей задачей в следующем году, когда начнется отсчет моего второго срока на этой должности, станет проведение консультаций со всеми 53 государствами-членами в Европе и Центральной Азии и со всеми нашими партнерами в области здравоохранения, чтобы мы могли вместе подготовить план на следующий пятилетний период – вторую Европейскую программу работы”, – сказал д-р Kluge.

“Наша работа будет строиться на многочисленных успехах, достигнутых нами за прошедшие пять лет, в том числе в сфере обеспечения готовности к пандемиям и укрепления систем здравоохранения, охраны психического здоровья, цифрового здравоохранения и иммунизации. При этом в список наших приоритетов также войдут такие важные вопросы, как укрепление национальной санитарно-эпидемиологической безопасности, минимизация последствий климатического кризиса для здоровья, принятие неотложных мер по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам и поддержка здорового старения в условиях быстро меняющейся демографической ситуации. Помимо этого, необходимо вновь привлечь внимание к необходимости защитить здоровье и благополучие женщин и девочек, а также молодежи: мы должны бороться с последствиями пагубного отката назад в вопросах защиты сексуального и репродуктивного здоровья и прав, а также тревожного роста насилия на гендерной почве”.

Также государства-члены обсудили на РК-74 подходы к взаимодействию с ЕРБ ВОЗ и к работе на уровне стран для выполнения четырех важных задач:

принятие рамочной программы по формированию жизнестойких и устойчивых систем здравоохранения, с высоким уровнем доверия, с приданием нового импульса развитию первичной медико-санитарной помощи и с увеличением инвестиций в поддержку кадровых ресурсов здравоохранения;

укрепление готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и ответных мер в связи с ними и повышение жизнестойкости в Европейском регионе ВОЗ, в соответствии со стратегией “Обеспечение готовности 2.0”;

укрепление потенциала чрезвычайных медицинских бригад в период до 2030 г., чтобы обеспечить возможность для их быстрого развертывания при любых чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения в острой стадии;

разработка региональной стратегии использования инноваций и новых технологий в здравоохранении, с тем чтобы вынести ее на утверждение в 2025 г.

Жизнестойкие и устойчивые системы здравоохранения

Государства-члены признают необходимость дальнейших капиталовложений в свои системы здравоохранения и их укрепление, с учетом опыта пандемии COVID-19. В конечном итоге, здоровье и благополучие наших граждан будут зависеть от таких ключевых мер, как усиление роли первичной медико-санитарной помощи и семейных врачей; инвестирование в кадровые ресурсы здравоохранения будущего, с обеспечением надлежащей подготовки, найма и удержания персонала; использование цифровых решений и искусственного интеллекта в здравоохранении; создание моделей стабильного финансирования, способных обеспечить системы здравоохранения необходимыми средствами для оказания качественной медицинской помощи.

“Необходимо изменить наш образ мышления и наконец начать рассматривать расходы на здравоохранение как жизненно важную инвестицию, а не просто как трату денег налогоплательщиков, – продолжил д-р Kluge. – Научные данные из нашего Региона и на глобальном уровне свидетельствуют о том, что инвестиции в сектор здравоохранения не вредят экономике – напротив, они дают обратный эффект. Ценность сектора здравоохранения отнюдь не ограничивается пользой для здоровья и благополучия на индивидуальном и общественном уровне: помимо прочего, здравоохранение стимулирует экономический рост и способствует созданию новых рабочих мест, сплоченности общества и повышению производительности труда”.

Стратегия “Обеспечение готовности 2.0”

Стратегия “Обеспечение готовности 2.0” – это новая региональная стратегия и план действий ЕРБ ВОЗ по обеспечению готовности, реагированию и повышению устойчивости к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ на следующие пять лет – 2024–2029 гг. Этот прогрессивный план призван активизировать в Регионе меры по подготовке к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, их предотвращению, реагированию на них и повышению нашей жизнестойкости, чтобы вывести усилия по обеспечению готовности на новый уровень, с учетом опыта недавних кризисов.

“У нас есть возможность усвоить и с пользой применить уроки COVID-19 и других чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения – стратегическим образом, решительно, но при этом прагматично: мы должны быть готовы к любым вызовам, – сказал д-р Kluge. – Ключевым моментом здесь является двухпотоковый принцип: работа систем здравоохранения должна быть организована таким образом, чтобы они могли одновременно предоставлять свои основные услуги и были готовы в кратчайшие сроки нарастить свои мощности для реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. Стратегия “Обеспечение готовности 2.0″ также дополняет собой усилия государств-членов ВОЗ по заключению глобального соглашения о пандемиях, а также принятые недавно поправки к Международным медико-санитарным правилам”.

Чрезвычайные медицинские бригады

Региональный план действий в отношении чрезвычайных медицинских бригад (ЧМБ) на 2024–2030 гг. открывает перед странами Европейского региона новые возможности для создания и укрепления собственного потенциала ЧМБ. Этот план, предполагающий оказание широкой поддержки на уровне стран, призван обеспечить доступность качественной жизненно важной медицинской помощи для всех, кто нуждается в ней в условиях кризиса. Сейчас в Европейском регионе действует одна из самых мощных сетей ЧМБ в мире – более 85 бригад, которые насчитывают свыше 75 000 высококвалифицированных медицинских специалистов. Это прекрасная база для реализации нового регионального плана действий.

Наша цель состоит в повышении уровня готовности и обеспечении скорейшего реагирования в условиях любых кризисов – стихийных бедствий, конфликтов, вспышек болезней, – чтобы каждый человек, где бы он ни находился, мог незамедлительно получить необходимую помощь. Мы увидели, насколько важную роль ЧМБ играют в предоставлении услуг здравоохранения в условиях войны в Украине, при ликвидации последствий разрушительных землетрясений в Турции и при чрезвычайных ситуациях, связанных с изменением климата. Вместе мы делаем все возможное для того, чтобы каждая страна в нашем Регионе располагала необходимым потенциалом для оперативного реагирования на любые вызовы в области здравоохранения, при поддержке ЧМБ”, – заявил д-р Kluge.

Использование потенциала инноваций и новых технологий в здравоохранении

На фоне многочисленных кризисов, незавершенных задач по борьбе с неинфекционными заболеваниями и по охране психического здоровья, в условиях старения населения и нехватки медицинских работников системы здравоохранения в Европейском регионе больше не могут продолжать работать в привычном режиме. Использование инноваций в секторе здравоохранения должно стать одним из основных подходов к укреплению здоровья. В Регионе действует множество центров инноваций в сфере здравоохранения, но зачастую они недостаточно взаимодействуют друг с другом и не обмениваются знаниями и идеями с другими секторами, в том числе с сектором общественного здравоохранения. Новые инструменты появляются едва ли не каждый день – иногда слишком быстро для того, чтобы государственные органы могли их оценить, адаптировать и начать использовать. Именно поэтому государства-члены вместе работают над созданием стратегии использования инноваций и новых технологий в здравоохранении, которая, как предполагается, будет вынесена на утверждение Региональным комитетом в следующем году.

“В нашем распоряжении имеются поистине безграничные возможности для использования технологических, социальных и финансовых инноваций в Европейском регионе, – отметил д-р Kluge. – Эти новые технологии способны кардинально улучшить опыт взаимодействия пациентов с системой медицинского обслуживания, повысить эффективность ведения хронических заболеваний, положительно влиять на здоровье и благополучие людей, а также поддержать наших медицинских и медико-социальных работников. Однако мы до сих пор не используем весь потенциал этих перспективных технологий. Не все страны имеют возможность финансировать стартапы и центры инноваций и налаживать партнерские отношения с ними; существует также проблема этичного и справедливого распределения благ от инноваций. Мы надеемся, что мы сможем изменить эту ситуацию совместными усилиями, опираясь на убедительные примеры уже внедренных в последние годы инноваций в области цифрового здравоохранения и создания новых лекарственных средств”.

Пермакризис как новая норма?

Вскоре после начала первого срока полномочий д-ра Kluge на посту Регионального директора на мир обрушилась пандемия COVID-19, которая унесла множество жизней, причинила огромный экономический ущерб и подвергла системы здравоохранения беспрецедентной нагрузке. К тому времени, как пандемию наконец удалось взять под контроль, в Европейском регионе возникла другая чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, которая вскоре переросла в проблему глобального масштаба – оспа обезьян. К ней добавились экстремальные погодные явления, в том числе аномальная жара и наводнения, землетрясения в Турции и на северо-западе Сирии, а также острые и продолжительные гуманитарные кризисы в Украине, секторе Газа, Израиле и Ливане. Одним словом, события последних пяти лет можно охарактеризовать как непрекращающийся кризис, или пермакризис, и все это время системам и работникам здравоохранения приходится противостоять многочисленным вызовам.

“Определяя важнейшие для почти одного миллиарда жителей Европы и Центральной Азии приоритеты и действуя в соответствии с ними, наши государства-члены демонстрируют столь необходимую в эпоху недоверия и раскола солидарность и приверженность многостороннему подходу, – сказал в заключение д-р Kluge. – Здоровье способно объединять – и действительно объединяет – страны и сообщества. Европейское региональное бюро ВОЗ признательно за возможность вместе с нашими государствами-членами и партнерами строить будущее здравоохранения, во имя всеобщего блага”. ///nCa, 2 ноября 2024 г. (в сотрудничестве с ВОЗ Туркменистан)