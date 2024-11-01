Делегация Туркменистана приняла участие в ключевых диалогах по вопросам водной безопасности и устойчивости к изменению климата на EEDIM ОБСЕ в 2024 году

Делегация Туркменистана приняла участие в Совещании ОБСЕ по экономическому и экологическому измерению 2024 года (EEDIM), подтвердив свою приверженность устойчивому управлению водными ресурсами, региональному сотрудничеству и экологической безопасности в Центральной Азии.

В ходе первой сессии совещания представитель Туркменистана г-н Махтумкули Акмырадов рассказал о региональных проблемах и решениях, связанных со справедливым управлением водными ресурсами, продвижением рамочных программ, способствующих эффективной адаптации к изменению климата.

Ключевые обсуждения на EEDIM были посвящены практикам устойчивого использования водных ресурсов и региональной стабильности, с особым вниманием к технологическим решениям. Туркменистан также подтвердил свое предложение о создании Регионального центра климатических технологий в Ашхабаде для содействия передаче технологий и повышению устойчивости к изменению климата по всей Центральной Азии.

Параллельное мероприятие в рамках EEDIM было посвящено проблемам водной безопасности, особенно в Центральной Азии, и подчеркнуло важность совместных усилий для устойчивого развития региона. Мероприятие позволило участникам обменяться опытом в области улучшения климатической и водной безопасности, укрепив роль ОБСЕ в решении трансграничных экологических проблем. ///Посольство Туркменистана в Австрии, 29 октября 2024 г.