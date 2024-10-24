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OGT 2024: Туркменистан делает ставку на газохимию

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Как заявил Председатель Государственного концерна “Туркменхимия” Доврангельды Сапбаев на Международной нефтегазовой конференции OGT 2024, страна планирует существенно расширить переработку природного газа.

“Мы будем работать над развитием нефтехимической отрасли в будущем для того, чтобы обеспечить дополнительную переработку газа”, – отметил он.

Одним из перспективных направлений является производство синтетических топлив. В Ахалском велаяте уже действует крупный завод по производству синтетического бензина из газа, а строительство второго аналогичного объекта находится в планах. Рассматриваются также варианты производства других видов синтетической продукции.

Госконцерн “Туркменхимия” планирует реализовать несколько масштабных проектов в сфере газохимии:

  • Балканский велаят: Строительство завода по производству 660 тысяч тонн аммиака и 1,155 млн. тонн карбамида.
  • Туркменабад: Строительство завода по производству 350 тысяч тонн азотных удобрений.

Реализация этих проектов позволит не только повысить экспортный потенциал страны, но и обеспечить сельское хозяйство необходимыми минеральными удобрениями. Кроме того, развитие газохимии откроет новые возможности для внедрения инновационных технологий. ///nCa, 24 октября 2024 г.

 

 

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