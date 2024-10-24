OGT 2024: Туркменистан делает ставку на газохимию

Как заявил Председатель Государственного концерна “Туркменхимия” Доврангельды Сапбаев на Международной нефтегазовой конференции OGT 2024, страна планирует существенно расширить переработку природного газа.

“Мы будем работать над развитием нефтехимической отрасли в будущем для того, чтобы обеспечить дополнительную переработку газа”, – отметил он.

Одним из перспективных направлений является производство синтетических топлив. В Ахалском велаяте уже действует крупный завод по производству синтетического бензина из газа, а строительство второго аналогичного объекта находится в планах. Рассматриваются также варианты производства других видов синтетической продукции.

Госконцерн “Туркменхимия” планирует реализовать несколько масштабных проектов в сфере газохимии:

Балканский велаят: Строительство завода по производству 660 тысяч тонн аммиака и 1,155 млн. тонн карбамида.

Туркменабад: Строительство завода по производству 350 тысяч тонн азотных удобрений.

Реализация этих проектов позволит не только повысить экспортный потенциал страны, но и обеспечить сельское хозяйство необходимыми минеральными удобрениями. Кроме того, развитие газохимии откроет новые возможности для внедрения инновационных технологий. ///nCa, 24 октября 2024 г.