OGT 2024 – Первый день: Обзор мировых энергетических рынков, инвестиционных возможностей и отраслевых инноваций

Приводим краткий обзор итогов первого дня флагманской конференции «Нефть и газ Туркменистана 2024″, которая стартовала 23 октября 2024 года в Ашхабаде.:

Первый день конференции “Нефть и газ Туркменистана-2024” (OGT) начался с серии дискуссий на высоком уровне, в которых приняли участие видные деятели мирового энергетического сектора. Мероприятие, прошедшее в Ашхабаде, заложило основу для изучения “Последних тенденций на мировых энергетических рынках и перспектив взаимовыгодного сотрудничества”, а также таких ключевых тем, как инвестиционные возможности в нефтяном и нефтехимическом секторах Туркменистана.

В дополнение к дискуссиям, в рамках мероприятия была организована выставка, на которой было представлено более 70 стендов ведущих мировых компаний энергетического сектора. Выставка предоставила участникам платформу для изучения передовых технологий, инновационных решений и стратегических инициатив, которые определяют будущее энергетики во всем мире.

Пленарное заседание: Новые тенденции на мировых энергетических рынках и перспективы взаимовыгодного сотрудничества

Пленарное заседание, проходившее с 16:00 до 17:30, было посвящено важнейшим событиям в мировой энергетической сфере. Группа под председательством постоянного координатора ООН в Туркменистане Дмитрия Шлапаченко собрала высокопоставленных должностных лиц и экспертов для оценки меняющейся роли Туркменистана на международных энергетических рынках и перспектив регионального сотрудничества.

Основной докладчик Батыр Аманов, заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана, рассказал о стратегической роли Туркменистана в обеспечении глобальной энергетической безопасности. Он подчеркнул важность укрепления энергетической инфраструктуры и сотрудничества для удовлетворения растущего регионального и глобального спроса.

Среди других выдающихся докладчиков были:

Максат Бабаев, государственный министр Туркменистана и председатель правления ГК “Туркменгаз”, рассказал об обширных запасах природного газа в Туркменистане и планах по наращиванию производственных мощностей и расширению экспортных маршрутов. Бабаев подчеркнул потенциал международного партнерства в развитии энергетического сектора страны.

Джурабек Мирзамахмудов, министр энергетики Узбекистана, представил стратегию перехода Узбекистана в энергетике, направленную на диверсификацию источников энергии и укрепление регионального сотрудничества, особенно в газовом секторе и секторе возобновляемых источников энергии.

Чжан Даовэй, вице-президент CNPC, который поделился мнением о растущих энергетических потребностях Китая и потенциале укрепления энергетических связей с Туркменистаном.

Абдулла Аль-Шамси, старший вице-президент ADNOC по международному бизнесу в области газа и СПГ. В ходе своего выступления г-н Абдулла Аль-Шамси рассказал о ключевой роли природного газа в глобальном энергетическом преобразовании и его значении как для внутренних, так и для международных стратегий роста. Он подчеркнул важность ответственного управления ресурсами природного газа, подчеркнув, что они могут способствовать экономическому росту, созданию богатства и приносить пользу обществу в целом. Г-н Аль Шамси также рассказал о последних глобальных газовых проектах ADNOC, продемонстрировав партнерские отношения, направленные на повышение энергетической безопасности и разработку устойчивых газовых решений. Он пригласил присутствующих ознакомиться с инициативами ADNOC и изучить возможности сотрудничества в области использования богатых энергетических ресурсов Туркменистана.

Дэниел Ергин, вице-председатель S&P Global Commodity Insights, выступил с видеообращением, в котором представил обзор последних тенденций на мировых энергетических рынках, подчеркнув продолжающийся переход к более чистым источникам энергии и необходимость обеспечения устойчивости в условиях нестабильности рынка.

Ариэль Флорес, старший вице-президент по добыче нефти и газа в BP. В ходе своего выступления г-н Ариэль Флорес обсудил трансформационные изменения в мировом энергетическом ландшафте и подчеркнул стратегическую роль Туркменистана. Он указал на необходимость диверсификации энергетического баланса, растущий спрос на безопасные и низкоуглеродистые источники энергии, а также важность природного газа как связующего звена с возобновляемыми источниками энергии. Г-н Флорес продемонстрировал приверженность bp устойчивому развитию посредством инновационных стратегий в Каспийском регионе, укрепляя потенциал сотрудничества в энергетическом секторе Туркменистана.

Сессия 1: Сырьевые товары для энергетического перехода: ключевые тенденции и инвестиционные возможности

Мэтью Дж. Сейгерс, Вице-Президент, Исследования и анализ, Новости и исследования MGMT, S&P Global Platts Commodity Insights.

Али Рашид Аль-Джарван, генеральный директор Dragon Oil. В ходе сессии 1 ” Али Рашид Аль-Джарван, генеральный директор Dragon Oil, рассказал о приверженности компании устойчивому развитию и переходу в энергетике в Туркменистане. В презентации говорилось об инвестициях Dragon Oil в размере более 10 миллиардов долларов с 2000 года, а совокупная добыча составила 447 миллионов баррелей. Ключевыми моментами стали стратегия компании по повышению нефтеотдачи пластов, повторной закачке газа и сокращению сжигания на факелах. Компания Dragon Oil уделила особое внимание использованию передовых технологий для улучшения управления месторождениями, оптимизации процессов и интеграции возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия. Он также сосредоточился на сотрудничестве с международными нефтяными компаниями (IOCS) и правительством Туркменистана в целях создания устойчивого энергетического сектора и поддержки устойчивого роста посредством социальной инфраструктуры и инициатив по обучению.

Крис Джонсон, вице-президент по Европе и Северному морю, Baker Hughes.

Асхат Хасенов, Председатель правления АО “НК “КазМунайГаз”.

Мамметгули Астанагулов, заместитель министра финансов и экономики Туркменистана, сосредоточил внимание участников на экономическом потенциале энергоносителей в контексте глобального энергетического перехода. Он обсудил ключевые тенденции и инвестиционные возможности в энергетическом секторе Туркменистана, включая диверсификацию экспорта энергоносителей, стратегии увеличения переработки природного газа и важность международного партнерства для достижения устойчивого роста. Его идеи отражают приверженность Туркменистана повышению энергоэффективности и переходу к более чистым источникам энергии, сохраняя при этом сильную роль на мировом энергетическом рынке.

Ассмави Б. Салим, финансовый директор PETRONAS Carigali (Туркменистан) Sdn Bhd, выступил с докладом о роли ключевых сырьевых товаров в энергопереходе, выделив новые инвестиционные возможности, инициативы по улавливанию и хранению углерода и инновации в области устойчивых решений. В своем выступлении он также затронул стратегии сокращения выбросов метана и повышения операционной эффективности за счет использования передовых материалов и оптимизации сжигания газа на факелах.

Джорджио Кастриота Скандербег, управляющий директор Eni в Туркменистане.

Любовь Ивлева, заместитель директора по стратегическому развитию INVI TECHNOLOGIES LLP, рассказала о жизненно важной роли новых технологий в нефтегазовой отрасли, подчеркнув, что INVI TECHNOLOGIES использует свой более чем 20-летний опыт для создания инновационных решений, таких как передовые системы мониторинга и антикоррозийные средства. В своем выступлении она подчеркнула важность эффективности и устойчивости проектов энергетической инфраструктуры, особенно в энергетическом секторе Туркменистана.

В ходе обсуждений были рассмотрены такие важные области, как:

Рыночные тенденции в нефтяном и нефтехимическом секторах Туркменистана.

Обновленная информация об инвестиционных возможностях по разработке морских блоков.

Устойчивая практика в нефтяной и нефтехимической промышленности.

Инновационные подходы к использованию метана и его роль как топлива и сырья для химического производства.

Новые тенденции в финансировании новых энергетических проектов.

Первый день OGT 2024 успешно заложил основу для продуктивных дискуссий о тенденциях энергетического рынка, инвестиционных возможностях и будущем энергетического сотрудничества в регионе.

Сопровождавшая мероприятие выставка также предоставила участникам ценную информацию о новейших технологиях и решениях от более чем 70 мировых компаний, что усилило значимость мероприятия как платформы для развития партнерских отношений и инноваций в энергетической отрасли.

Ранее в тот же день, с 15:30 до 16:00, первая сессия конференции была посвящена инвестициям

в нефтяной и нефтехимический секторы Туркменистана. Поскольку запасы углеводородов в Туркменистане составляют более 71 миллиарда тонн, основное внимание было уделено тому, как эти ресурсы могут привлечь иностранные инвестиции, особенно в шельфовые месторождения, и усилиям страны по диверсификации своего энергетического портфеля.

Гуванч Агаджанов, председатель правления ГК “Туркменнебит”, выступил с основным докладом, в котором рассказал о последних инвестиционных предложениях и стратегическом видении энергетической инфраструктуры Туркменистана. Агаджанов также рассказал о возможностях морских блоков 11, 12, 16, 21 и 23, которые были представлены ранее на инвестиционном форуме TEIF 2024 в Париже.

Мы рады объявить об официальном открытии выставки OGT 2024 Expo в Ашхабаде

23 октября 2024 года состоялось торжественное открытие выставки “Нефть и газ Туркменистана-2024” (OGT). В этом году выставка привлекла широкий круг участников, включая ведущие энергетические компании, представителей правительства, отраслевых экспертов и новаторов со всего мира. Цель мероприятия – продемонстрировать последние достижения в области энергетических технологий с особым акцентом на устойчивые решения, которые поддерживают глобальный переход к энергетике.

Выставка служит платформой для компаний, представляющих передовые технологии, продукты и услуги, связанные с нефтью, газом и энергетикой. Она также предоставляет уникальную возможность для общения, в ходе которого участники обсуждают стратегические партнерские отношения и сотрудничество в энергетическом секторе. Ключевой особенностью выставки этого года является акцент на цифровизацию и решения в области зеленой энергетики, что подчеркивает приверженность Туркменистана продвижению инициатив в области устойчивой энергетики.

Выставка OGT 2024, в которой принимают участие крупнейшие игроки отрасли, включая PETRONAS, Dragon Oil и CNPC, является не только демонстрацией технологического прогресса, но и отражением ключевой роли Туркменистана в региональном и глобальном энергетическом ландшафте. Экспоненты со всего мира представляют инновационные проекты и делятся мнениями о будущем развития энергетики, гарантируя, что мероприятие останется центром обмена знаниями и дальновидного диалога.

Поскольку энергетический сектор переживает стремительные перемены, выставка является важным событием для тех, кто формирует будущее отрасли. ///Дайджест новостей – Turkmen Energy Forum