OGT 2024: ОБСЕ уделяет особое внимание зеленому переходу и развитию человеческого капитала в Туркменистане

Посол Джон Макгрегор, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде, подчеркнул решающую роль технологических инноваций и человеческого капитала в обеспечении устойчивого энергетического перехода в ходе 4-й сессии международной нефтегазовой конференции OGT 2024 в Ашхабаде.

Макгрегор, выступая на панельной дискуссии “Энергетический переход: роль технологических инноваций и человеческого капитала”, подчеркнул приверженность ОБСЕ содействию экономическому росту при одновременной защите окружающей среды. Он отметил, что такие вопросы, как изменение климата, ухудшение состояния окружающей среды и энергетическая безопасность, были совместно рассмотрены в ходе встречи Генерального секретаря ОБСЕ и министров окружающей среды пяти центральноазиатских государств в Ашхабаде ранее в этом году.

Очевидно, что расширение использования “зеленых” технологий, снижение зависимости от ископаемого топлива, диверсификация источников энергии и развитие человеческого капитала необходимы для обеспечения безопасности и стабильности в Туркменистане и во всем регионе ОБСЕ, подчеркнул он.

Центр ОБСЕ в Ашхабаде активно поддерживает усилия Туркменистана в области энергетики, технологических инноваций и человеческого капитала. Продвигая интегрированный подход, сочетающий в себе экологические задачи, развитие человеческих навыков и экономический рост, Центр стремится содействовать достижению целей устойчивого развития, созданию устойчивой экономики и выполнению обязательств ОБСЕ.

Несколько примеров работы ОБСЕ в этих областях:

Центр ОБСЕ внес свой вклад в разработку нескольких ключевых политических и юридических документов, которые определяют основное направление политики Туркменистана по постепенному переходу к экономике с более низкими показателями выбросов парниковых газов.

К числу этих политических и юридических документов относятся:

Национальная стратегия Туркменистана в области изменения климата,

Национальная стратегия развития возобновляемых источников энергии в Туркменистане на период до 2030 года и,

совсем недавно были опубликованы рекомендации к законопроекту о сокращении выбросов парниковых газов.

Более того, несколько лет совместной работы с Туркменским государственным энергетическим институтом, начиная с 2014 года, привели к укреплению академического и исследовательского потенциала Туркменистана в области возобновляемых источников энергии.

Центр ОБСЕ внес свой вклад в создание резерва подготовленных экспертов и содействие их контактам с академическими кругами других государств-участников ОБСЕ.

Центр предоставил экспертные знания Государственному энергетическому институту, сосредоточив внимание на области “зеленого” водорода, обучил экспертов потенциалу развития “зеленой” водородной энергетики и в сотрудничестве с ними разработал первую дорожную карту по развитию “зеленой” водородной энергетики в Туркменистане.

ОБСЕ также выступает за устойчивое, жизнестойкое и учитывающее климатические условия городское развитие, используя Аркадаг в качестве примера умного города.

Макгрегор обратил внимание на разрушительные последствия стихийных бедствий, вызванных изменением климата, в регионе. Он отметил, что эти стихийные бедствия (наводнения, засухи, оползни и аномальная жара) нанесли ущерб на миллиарды долларов, и эта цифра отражает лишь материальные затраты.

Поэтому решение проблемы изменения климата имеет решающее значение для Туркменистана и региона Центральной Азии, сказал глава Центра ОБСЕ.

ОБСЕ, в которую входят 57 государств-участников, предлагает платформу для обмена передовым опытом и инновационными подходами к борьбе с изменением климата. Одним из таких подходов является концепция экономики замкнутого цикла, которая предполагает повторное использование, ремонт и переработку материалов и изделий для продления срока их службы. Многие государства-участники ОБСЕ уделяют приоритетное внимание переходу к экономике замкнутого цикла в рамках своих усилий по достижению низкоуглеродного устойчивого роста.

Макгрегор также привел в пример усилия Канады (его родной страны) по сокращению выбросов метана в качестве модели эффективных мер по борьбе с изменением климата. Канадское правительство приняло политику, нормативные акты и национальные обязательства по сокращению выбросов метана при использовании ископаемого топлива и в сельском хозяйстве. Эти инициативы не только способствовали смягчению последствий изменения климата, но и принесли пользу экономике и здоровью людей.

Глава Центра ОБСЕ поддержал проект создания Регионального центра климатических технологий в Ашхабаде. Такой центр послужит, по его мнению, ценным ресурсом для инноваций, устойчивых к изменению климата, которые необходимы для стимулирования экономического роста и конкурентоспособности. ///nCa, 24 октября 2024 г.