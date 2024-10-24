OGT 2024: К 2027 году Dragon Oil обещает свести к нулю факельное сжигание газа

Инвестиции Dragon Oil превышают 10 миллиардов долларов, а совокупная добыча достигла 447 миллионов баррелей с момента появления Dragon Oil на рынке Туркменистана в 2000 году, сообщил генеральный директор компании Али Рашид Аль-Джарван в своей презентации на Ашхабадской конференции «Нефть и газ Туркменистана» OGT 2024.

Заглядывая в будущее, Dragon Oil пересмотрела свою стратегию, сосредоточив внимание на повышении эффективности эксплуатации активов, повышении нефтеотдачи пластов, повторной закачке газа и сокращении сжигания на факелах, заявил спикер.

В своей деятельности в Туркменистана компании задается целью внедрения наилучших доступных технологий для повышения нефтеотдачи пластов и сохранения целостности ресурсов.

Помимо своей основной деятельности, Dragon Oil активно участвует в социальных проектах и инициативах по подготовке кадров в Туркменистане. Эти программы направлены на развитие социальной инфраструктуры и приобретение новым поколением навыков, необходимых для достижения успеха в развивающемся энергетическом секторе.

Компания Dragon Oil является активным сторонником устойчивого развития и использует свои знания и международный опыт для содействия энергетическому переходу в Туркменистане. Компания сосредоточена на повышении эффективности своей деятельности, уделяя приоритетное внимание охране окружающей среды.

В соответствии со своими обязательствами по сокращению сжигания газа на факелах, Dragon Oil поделилась инновационными подходами к утилизации метана. К 2027 году компания стремится достичь практически нулевого уровня сжигания газа на факелах, гарантируя, что весь газ будет использоваться для газлифта или обратной закачки газа.

Согласно презентации, планируемые меры по минимизации сжигания газа на факелах включают:

Сжигание газа на шельфе:

размещение установок для сжатия газа вблизи месторождения Лам-28 (мощностью 18-24 миллиона кубических футов в сутки)

В настоящее время газ сжигается на факелах на месторождении Лам-16, но в планах – достичь 50-процентного сокращения объема сжигаемого газа.

Установка компрессоров на других 5 факельных установках позволит сократить объем сжигаемого газа на 45%.

Сжигание газа на сухопутных месторождениях:

Модернизация системы компримирования на суше. Эта работа уже завершена.

Но в планах установка компрессора + прокладка газопровода для экспорта сжиженного газа на близлежащий химический завод. ///nCa, 24 октября 2024 г.