OGT 2024: Узбекистан поддерживает международные газопроводные проекты Туркменистана

Узбекистан поддерживает реализуемые Туркменистаном проекты по расширению географии поставок туркменского природного газа в страны региона, в том числе строительством газопровод ТАПИ и высоко оценивает потенциал Туркменистана в наращивании добычи углеводородного сырья, заявил Журабек Мирзамахмудов, Министр энергетики Узбекистана, выступая на пленарной сессии международной конференции «Нефть и Газ Туркменистана 2024» в Ашхабаде.

Министр поблагодарил Туркменистан за поддержку в области поставок природного газа в тот период, когда республика испытывала энергетической дефицит.

«Вместе с тем в среднесрочной и долгосрочных перспективах, прогнозируется стабильный рост экономики Узбекистана, что предполагает дальнейшее сохранение спроса на традиционные энергоресурсы в связи, с чем мы выражаем заинтересованность на дальнейшее взаимовыгодное и долгосрочное развитие сотрудничества с Туркменистаном в области топливно-энергетической ресурсов», – заявил Мирзамахмудов.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день налажено тесное взаимодействия по поставке туркменской электроэнергии, природного газа, газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, а также осуществляется транзит туркменской электроэнергия в Кыргызстан.

По словам министра, Узбекистан проявляет высокий интерес к сотрудничеству с Туркменистаном в проектах по геологоразведке, по добыче углеводородов на территории Туркменистана, а также поставкам туркменского газа на долгосрочной основе. ///nCa, 23 октября 2024 г.