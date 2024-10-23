OGT 2024: До 2050 года на долю нефти и газа по-прежнему будет приходиться более 50% мировой структуры энергопотребления, заявляет CNPC

Нефть и газ останутся важными источниками энергии в ближайшие десятилетия, а развивающиеся страны будут играть все более важную роль на мировом энергетическом рынке. При этом энергетический переход будет сопровождаться значительными инвестициями в возобновляемые источники энергии — Вице-президент CNPC Чжан Даовэй поделился видением ситуации на глобальном энергетическом рынке и проанализировал будущие тенденции развития энергетического ландшафта.

Ниже приводим соответствующую часть из его выступления:

В настоящее время век перемен продолжает глубоко развиваться. Географические конфликты, соперничество держав, односторонность, протекционизм и другие факторы, переплетаясь и накладываясь друг на друга, условия мирового экономического развития становятся все более сложными и нестабильными.

Не уменьшаются проблемы политизации, всеобщей безопасности и инструментализации энергетических ресурсов. Глобальная цепочка производства и поставок энергетических ресурсов подверглась влиянию, а международное энергетическое сотрудничество претерпело структурные изменения.

Международный рынок нефти и газа продолжает оставаться неспокойным, и его развитие сталкивается с высокой степенью неопределенности. Под влиянием множества факторов, таких как внезапные геополитические события, восстановление экономики, производственная политика и других факторов, в краткосрочной перспективе международные цены на нефть сильно колеблются, и затрудняют долгосрочные прогнозы, непосредственно испытывая долгосрочные стратегии развития и инвестиционные решения мировых нефтяных компаний.

Энергетическая безопасность стала приоритетом экономического развития, а путь глобальной энергетической трансформации стал более прагматичным. Нефть и газ по-прежнему будут играть важную роль в глобальной структуре спроса на энергию.

Ожидается, что до 2050 года мировой спрос на нефть и газ останется высоким, а на долю нефти и газа по-прежнему будет приходиться более 50% мировой структуры энергопотребления.

С корректировкой глобальной энергетической структуры изменились спрос и предложения на мировые нефтегазовые ресурсы. Если смотреть со стороны спроса, то когда спрос на нефть и газ в развитых странах достигает своего пика, вступает в период спада.

Рост и фокус мирового спроса на нефть и газ в дальнейшем ориентирован на развивающиеся страны, особенно на Китай и Индию, которые станут важными потребителями и импортерами на будущем мировом рынке нефти и газа.

Что касается предложения, то некоторые региональные рынки продемонстрировали большую жизнеспособность развития. В частности, Ближний Восток, Центральная Азия, Африка и другие регионы становятся все более важными на мировом рынке нефти и газа и ознаменуют новую эпоху возможностей международного сотрудничества.

В то же время, изменение климата ускоряет глобальный процесс трансформации энергетики. Особенно с учетом постоянного развития технологий возобновляемой энергетики, ежегодное снижение стоимости низкоуглеродной энергии, такой как солнечная энергия и энергия ветра, постепенно вытесняет традиционную энергию из ископаемых источников и становиться основным направлением.

На прошлогоднем саммите COP28 почти 200 стран совместно обязались повысить в 2 раза глобальные мощности возобновляемых источников энергии к 2030 году. Глобальные инвестиции в энергетику ускоряют переход к низкоуглеродной энергетике. Согласно данным МЭА и IRENA, глобальные инвестиции в чистую энергетику в 2024 году превысят инвестиции в ископаемое топливо, а годовой масштаб инвестиций в возобновляемые источники энергии превысит 1,5 триллиона долларов США в 2030 году.

Столкнувшись с влиянием трансформации энергетики на развитие нефтегазовой отрасли, страны-производители нефти и газа продвигают «двойную трансформацию» энергетики и экономики, активно внедряя возобновляемые источники энергии и в то же время ускоряя разработку и экспорт новых энергоносителей, таких как водородная энергия и зеленое электричество. Новое энергетическое сотрудничество также станет важным шагом в будущем международном энергетическом сотрудничестве.

Энергетика является глобальной темой, и укрепление взаимовыгодного сотрудничества является единственным способом решения энергетических проблем. Будучи комплексной международной энергетической компанией, CNPC придерживается концепций открытого развития и взаимной выгоды и стремится к углублению международного энергетического сотрудничества.

В настоящее время компания предоставляет инвестиционные, торговые, инженерно-технические услуги в более чем 120 странах и регионах мира, инвестирует и управляет почти 90 проектами сотрудничества в нефтегазовой и нефтехимической промышленности в более чем 30 странах. ///nCa, 23 октября 2024 г.