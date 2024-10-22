Туркменистан и МАГАТЭ разрабатывают страновую программу на 2024-2029 годы

21 октября 2024 года Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялось очередное заседание рабочей группы по разработке Страновой рамочной программы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для Туркменистана на 2024-2029 гг. На заседании также посредством цифровой видеосвязи приняла участие сотрудник по управлению программами отдела Европы Департамента технического сотрудничества МАГАТЭ Эмине Алич.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ключевым аспектам взаимодействия Туркменистана с МАГАТЭ. Особое внимание уделено мирному использованию атомной энергии в таких сферах, как медицина, сельское хозяйство, защита окружающей среды и управление водными ресурсами.

В числе важнейших направлений обозначено сотрудничество в области медицины, в частности борьбе с онкологическими заболеваниями. В этой связи, была отмечена осуществляемая в Туркменистане программа МАГАТЭ ImPACT для мониторинга совместных действий. ///МИД Туркменистана, 21 октября 2024 г.