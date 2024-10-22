Промотдохы в стройматериалы: Туркменский вуз разработал технологию производства водонепроницаемых кирпичей

Студенты и преподаватели Инженерно-технологического университета Туркменистана им. Огуз хана разработали инновационную технологию производства гидрофобных кирпичей. Об этом рассказывает газета «Нейтральный Туркменистан».

Гидрофобные, или водонепроницаемые кирпичи являются хорошим строительным материалом для возведения объектов на территориях с повышенной влажностью, непосредственно у водоёмов, для возведения фундамента и цокольных этажей зданий на территориях, которые подвержены воздействию грунтовых вод.

Также их используют для строительства подвальных помещений, подземных сооружений, систем водоотведения, дымоходов и больших печей.

Среднерыночная цена водонепроницаемых кирпичей всегда выше обычных.

Туркменские учёные задались целью разработать технологию производства кирпичей, которая требовала бы минимальных ресурсных издержек. И им это удалось. В качества сырья были использованы отходы предприятий энергетического сектора, цементной промышленности, керамических остатков, скальных пород. То есть исходный материал на 85–92 % состоит из производственных отходов, а добавление в него воды – минимально.

Среди других преимуществ разработанной технологии – отсутствие необходимости в обжиге кирпича, что также важно для экономии топлива, сжигание которого негативно воздействует на атмосферу. Материал создаётся методом пресса под высоким давлением таким образом, чтобы полностью избавиться от пор, образующихся в кирпиче. Поскольку влага, попадая внутрь, приводит к его разрушению.

Прежде чем кирпич спрессовать, приготавливают необходимый раствор с примесью цемента, тщательно его перемешивают, а затем погружают в специальные формы.

Происходит так называемое формирование кирпича методом сухого прессования, т.к. масса, которая подвергается давлению, отличается минимальным количеством влаги, здесь связующим материалом выступает исключительно цемент.

В результате произведённого гипердавления в 250–300 тонн, после нескольких часов, на выходе мы имеем кирпич, который характеризуется не только водонепроницаемостью, но и чрезвычайной прочностью и одновременно лёгкостью, что очень важно при транспортировке.

Данный инновационный строительный образец имеет все шансы на коммерциализацию, поскольку Туркменистан обладает необходимым сырьём для производства таких кирпичей, которые в свою очередь отличаются экологической чистотой и экономностью, повышенными характеристиками качества, позволяющими применять их как в странах с суровым резко континентальным климатом, так и в районах повышенной влажности. ///nCa, 22 октября 2024 г.