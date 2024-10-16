УВКБ ООН: создан новый глобальный альянс, призванный оставить безгражданство в прошлом – Туркменистан искоренил безгражданство на своей территории

Более 100 государств, организаций гражданского общества, организаций, возглавляемых лицами без гражданства, ученые и другие объединились, чтобы сформировать новый Глобальный альянс по борьбе с безгражданством, взяв на себя обязательство устранить вопиющее неравенство, с которым сталкиваются миллионы людей по всему миру, лишенных гражданства.

Глобальный альянс, основанный на десятилетней кампании #IBelong, был официально запущен Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди во время 75-го заседания заседания Исполнительного комитета УВКБ ООН, Агентства ООН по делам беженцев, в Женеве.

“За последнее десятилетие мы добились реального прогресса во всем мире благодаря кампании УВКБ ООН #IBelong, помогая находить решения для сообществ и отдельных лиц, которые были маргинализированы на протяжении поколений”, – сказал Гранди.

“Но работа еще не закончена. Мы должны обеспечить, чтобы каждый человек – везде и всюду – имел гражданство, мог пользоваться своими правами и участвовать в жизни общества как полноправный член без какой-либо дискриминации”, подчеркнул он, выступая перед более чем 100 международными правительственными делегациями и более чем 50 организациями,

Цель Альянса проста: создать мир, в котором никто не будет лишен своего фундаментального права на гражданство.

Вняв призыву бороться с безгражданством, которое является легко решаемой проблемой, зависящей от политической воли, Туркменистан объявил в ходе сессии о том, что официально урегулировал все известные случаи безгражданства на своей территории.

На первой панельной сессии выступил Постоянный представитель Туркменистана при Отделении ООН в Женеве Вепа Хаджиев. Было отмечено, что благодаря инициативам Председателя Халк Маслахаты Туркменистана и Президента Туркменистана 24 сентября 2024 года в стране завершена кампания по полному искоренению безгражданства.

Выступая в рамках сессии Председатель Государственной миграционной службы Туркменистана Аманмухаммет Сазаков подчеркнул, что всего в гражданство Туркменистана были приняты более 32 тысяч человек, а более 5 тысяч получили вид на жительство, что демонстрируют приверженность Туркменистана защите прав человека и выполнению международных обязательств.

Это также объясняется сочетанием сильной политической воли, законодательной реформы, международного сотрудничества и модернизации систем идентификации и регистрации граждан.

Ожидается, что будет принято больше обязательств и достигнут прогресс, и Глобальный альянс приступит к работе в этом месяце. Им будет руководить Консультативный комитет из 15 членов, в состав которого войдут государства, учреждения ООН, гражданское общество и международные организации, а также организации, возглавляемые лицами без гражданства. УВКБ ООН окажет поддержку Глобальному альянсу и разместит у себя его секретариат в соответствии с его мандатом.

“Членство в этом глобальном альянсе станет мощным сигналом для всего остального мира. Это означает обязательство. Это будет место для обмена передовым опытом, коллективной пропаганды и продвижения решений по этому вопросу”, – сказал Гранди, пригласив другие государства и организации “присоединиться к этим историческим усилиям”. ///nCa, 16 октября 2024 г.