Общественная организация «Юный натуралист» объявляет конкурс видеороликов, посвященный природе Туркменистана

По случаю 2-летия создания общественной организации «Юный натуралист» объявляется конкурс «Природа Туркменистана в видеоизображениях».

Конкурс проводится по 3-м условиям, а именно:

Изменение климата. Обогащение видеоизображений произведениями великого мастера слова, восхваляющего туркменскую природу в год «Кладезь разума Махтумкули Фраги». Снимите видео о переработке отходов с целью предотвращения загрязнения воздуха.

Видео должно длиться 2-3 минуты. В представленных на конкурс видеороликах должны быть отражены такие моменты, как благоприятный климат туркменской природы, уникальная флора и фауна.

Видео необходимо отправить в ОО «Юный натуралист» до 15 ноября 2024 г.

Победители конкурса будут объявлены 5 декабря.

Дополнительная информация: +993(64) 268432, 94-03-26. ///nCa, 16 октября 2024 г. (в сотрудничестве с “Юный Натуралист”)