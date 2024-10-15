Шаг к устойчивости: Инициатива ЮНИСЕФ по управлению водными ресурсами в Здании ООН в Туркменистане

В 2024 году ЮНИСЕФ приступил к реализации инновационной инициативы в Здании ООН в Туркменистане, чтобы обеспечить эффективное использование воды и интегрировать инновации в практику устойчивого управления водными ресурсами. Страновой Офис ЮНИСЕФ в Туркменистане разделяет территорию с 10 агентствами ООН, и окружающая территория требует регулярного орошения и ухода. По оценкам, на цели ирригации ООН в Туркменистане ежегодно используется от 14 000 до 17 000 литров воды.

Чтобы обеспечить устойчивое управление водными ресурсами на территории Здания ООН и поддержать национальные усилия в этой области, ЮНИСЕФ в Туркменистане предложил комплексное решение по снижению потребления пресной воды в ООН. Инициатива включала установку системы выкачивания и очистки сточных вод, что позволит сократить использование пресной воды на 50% летом и до 90% зимой.

Инсталлированная ЮНИСЕФ установка системы очистки сточных вод завершена и уже функционирует. Ожидается, что это значительно снизит потребление пресной воды за счёт повторного использования очищенной воды, которая будет применяться для полива зелёных насаждений, после мойки автомобилей.

«Мир сталкивается с растущими климатическими вызовами, которые затрагивают и Туркменистан. Этот проект демонстрирует потенциал для внедрения устойчивых практик. Это небольшая инициатива с далеко идущими эффектами. Мы не просто экономим воду — мы инвестируем в зелёное будущее», — сказал Борис Тер-Семёнов, Руководитель административного отдела ЮНИСЕФ в Туркменистане.

Помимо экологических преимуществ, проект обеспечивает значительную финансовую выгоду, позволяя ежегодно экономить до 72% затрат на пресную воду.

Установка системы выкачивания и очистки сточных вод в Туркменистане является примером устойчивых инвестиций в экологические инициативы, особенно в засушливых регионах. Проект соответствует нашему общему обязательству по борьбе с изменением климата и достижению Целей в Области Устойчивого Развития. ///nCa, 15 октября 2024 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)