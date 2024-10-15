Министр энергетики Узбекистана примет участие в OGT 2024

Министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов станет гостем Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана – 2024» (OGT 2024), которая состоится в Ашхабаде 23-25 октября текущего года. Высокий гость станет одним из спикеров сессии «Новые тенденции на глобальном энергетическом рынке и перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

Предполагается, что в рамках сессии будет проведён обзор тенденций мирового энергетического рынка, а также определена стратегическая роль Туркменистана в нём. Помимо прочего, будут обсуждены вопросы международного сотрудничества по данному направлению. В данном контексте стоит добавить, что Туркменистан и Республика Узбекистан являются давними торгово-экономическими партнёрами, которые успешно сотрудничают в области энергетики и нефтегазовой отрасли. Так, по территории Узбекистана пролегает международный газопровод Туркменистан — Китай. Также соседняя республика вот уже много лет значится в списке стабильных и надёжных покупателей туркменской электроэнергии.

Здесь немаловажно подчеркнуть, что в ходе сессии её участники также ознакомятся с возможностями энергетической инфраструктуры Туркменистана, топливно-энергетический сегмент которой непосредственно связан с аналогичной системой в Узбекистане. Говоря об этом, необходимо понимать, что Туркменистан и Узбекистан имеют двусторонние соглашения, определяющие ключевые векторы энергетического партнёрства. В их числе — стабильные поставки природного газа и его расширение на основе возрастания потребностей соседней республики, наращивание потенциала поставок туркменского электричества, реализация различных инфраструктурных проектов.

Всё это вкупе содействует региональной интеграции между странами, главным образом, за счёт увеличения экспортно-импортных операций и транзита туркменских энергоресурсов в другие страны и регионы. Несомненно, данное взаимодействие играет в пользу упрочения энергетической стабильности в Центральной Азии и содействует развитию экономик двух дружественных государств, настроенных на активное сотрудничество.

В данном ключе визит узбекского министра энергетики Журабека Мирзамахмудова в Туркменистан и его участие в Международной конференции и выставки OGT 2024 внесёт свою лепту в воплощение в жизнь намеченных планов, гармонично вписывающихся в стратегию общего развития двустороннего партнёрства.

Более 700 делегатов из 40 стран уже зарегистрировались для участия в OGT.

Сообщаем Вам о том, что регистрация на очное участие уже закрыта. Регистрация для онлайн-участия будет открыта до 20 октября.

Для более подробной информации переходите на официальный сайт мероприятия https://ogt-turkmenistan.com/ru

///nCa, 15 октября 2024 г. (Материал предоставлен Организационным Комитетом OGT 2024)