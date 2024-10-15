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Брифинг для СМИ Туркменистана: Важность подхода WEFE Nexus и роль журналистов в освещении вопросов экологии и трансграничного сотрудничества

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15 октября 2024 года состоялся брифинг для представителей средств массовой информации Туркменистана, организованный Региональным проектом USAID по водным ресурсам и окружающей среде в Центральной Азии (WAVE) и Государственным комитетом водного хозяйства Туркменистана. Основной темой встречи стал подход Нексус «вода-энергетика-продовольствие-экосистемы» (WEFE Nexus) и роль СМИ в продвижении устойчивого управления водными ресурсами.

Целью брифинга стало улучшение понимания среди журналистов и эко-блогеров Туркменистана важности концепции WEFE Nexus и роли СМИ в освещении вопросов трансграничного сотрудничества в области водных ресурсов. Обсуждалось значение средств массовой информации в продвижении экологической повестки, влиянии на поведенческие изменения и повышение осведомленности о взаимосвязи воды, энергетики, продовольствия и экосистем для обеспечения устойчивого развития региона.

«СМИ играют ключевую роль в повышении осведомленности о продвижении подхода Нексус, интегрированного управления водными ресурсами и эффективности водопользования, формируя общественное восприятие важности экологических факторов. Это способствует продвижению устойчивого развития в будущем», – сказала Екатерина Стрикелева, руководитель Регионального проекта USAID по водным ресурсам и окружающей среде.

Брифинг также предоставил возможность обменяться мнениями о важности сотрудничества между странами Центральной Азии для эффективного управления водными ресурсами, особенно в условиях изменения климата. ///nCa, 15 октября 2024 г. (Материал предоставлен Региональным проектом USAID по водным ресурсам и окружающей среде в Центральной Азии)

Несколько фото с мероприятия:

 

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