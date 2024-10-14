Казахстан выходит на нефтесервисный рынок Туркменистана – Дочка «КазМунайГаз» открыла филиал в Ашхабаде

Первая морская самоподъемная плавучая буровая установка (СПБУ) «Satti», построенная в Казахстане, начнёт буровые работы в туркменском секторе Каспийского моря на месторождении Челекен, сообщает пресс-служба национальной нефтяной компании Казахстана «КазМунайГаз».

СПБУ «Satti» является уникальной разработкой, полностью оснащенной передовыми технологиями для буровых работ в сложных морских условиях.

После модификации в 2021 году её грузоподъёмность увеличилась с 453 до 680 тонн, что открывает новые возможности для более масштабных проектов. Установка способна бурить скважины глубиной до 6 000 метров.

Успешное использование СПБУ «Satti» в зарубежных проектах подтверждает способность Казахстана выполнять сложные нефтегазовые работы на мировом уровне, предоставляя высококачественные услуги.

В связи с предстоящим работами в Ашхабаде открыт филиал компании «KMG Drilling and Services», что позволяет оперативно и эффективно осуществлять деятельность в Туркменистане.

ТОО «KMG Drilling & Services» — дочерняя компания КазМунайГаза, ведущий поставщик услуг по бурению буровых услуг в казахстанском секторе Каспийского моря, основана в 2008 году. Владеет первой морской буровой установкой (СПБУ) Satti.

Это событие знаменует важный этап в расширении присутствия Казахстана на международных рынках нефтесервисных услуг, а также укрепляет двустороннее сотрудничество Казахстана и Туркменистана.

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Напомним также, что в ходе официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) и государственный концерн «Туркменнебит» подписали Меморандум о сотрудничестве. Со стороны Казахстана документ был подписан главой КМГ Асхатом Хасеновым, а со стороны Туркменистана — председателем правления «Туркменнебит» Гуванчем Агаджановым.

Меморандум направлен на расширение партнерства в нефтегазовой сфере и открывает новые возможности для обеих сторон. Компании будут совместно изучать, и реализовывать перспективные проекты в области геологоразведки, разработки и добычи углеводородных ресурсов в туркменском секторе Каспийского моря. Одной из ключевых задач станет использование морских буровых установок, обмен опытом и передовыми технологиями для повышения эффективности добычи.

Кроме того, Меморандум является важным шагом к укреплению сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном в энергетическом секторе, подчеркивая стремление обеих стран к долгосрочному и взаимовыгодному партнерству. ///nCa, 14 октября 2024 г.