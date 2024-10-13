Более 80 компаний и предприятий Монголии и Туркменистана приняли участие в совместном бизнес-форуме в Ашхабаде

В рамках государственного визита Президента Монголии Ухнаа Хурэлсуха в Туркменистан в Ашхабаде 12 октября прошел Монголо-туркменский бизнес-форум и встреча предпринимателей.

Форум открыли Дуурен Туменжаргал, исполнительный директор Монгольской торгово-промышленной палаты, Мерген Гурдов, председатель Туркменской торгово-промышленной палаты, Нурмухаммед Оразгельдыев, министр текстильной промышленности Туркменистана, и Жадамбын Энхбаяр, министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии.

Приветствуя участников форума исполнительный директор Монгольской торгово-промышленной палаты Дуурен Туменжаргал сказал: «В этом мероприятии принимают участие в общей сложности 44 предприятия из Монголии в области торговли, промышленности и нефтяного сектора, а также более 40 предприятий из Туркменистана с целью укрепления сотрудничества между двумя странами, изучения новых деловых возможностей и расширения инвестиционных отношений. Широкое участие предпринимателей обеих стран в этом мероприятии свидетельствует о большом желании, интересе и возможности расширения торгово-экономического сотрудничества между нашими двумя странами».

«В будущем МТПП будет тесно сотрудничать с Туркменистаном для дальнейшего расширения экономического сотрудничества, балансирования торговли, реализации совместных проектов и программ двух стран, увеличения инвестиций, облегчения торговли и решения транспортно-логистических проблем. Открытие логистических возможностей между Монголией и Туркменистаном будет выгодно для экономик обеих стран. Создание новых транспортных маршрутов между Монголией и Туркменистаном позволит осуществлять более быстрые перевозки с использованием географического положения и дорожной и железнодорожной сети обеих стран. Создание логистических центров увеличит возможность быстрого хранения, сортировки и транспортировки товаров», – отметил он.

На форуме обсуждались возможности сотрудничества между туркменскими и монгольскими предпринимателями. В частности, предприниматели обеих стран узнали о возможностях транспортно-логистического сектора Туркменистана и Монголии, а также об экспортно-импортном и инвестиционном потенциале двух стран.

Также были проведены деловые встречи.

Форум стал важным событием, направленным на расширение сотрудничества между предпринимателями двух стран в сферах торговли и экономики, производства и здравоохранения, транспорта и логистики, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В ходе форума был подписан Меморандум о сотрудничестве между Монгольской национальной торгово-промышленной палатой и Туркменской торгово-промышленной палатой. Этот меморандум будет механизмом сотрудничества, направленным на развитие торговли, инвестиций, услуг и промышленной кооперации между предпринимателями двух стран, а также поддержку предпринимательских инициатив.///nCa, 13 октября 2024 г. (фото – ТПП Монголии, ТПП Туркменистана)