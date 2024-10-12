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Президент Туркменистана встретился с Президентом Республики Армения

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11 октября, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с Президентом Республики Армения Ваагном Хачатуряном.

В ходе встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями о приоритетных направлениях динамично развивающегося туркмено-армянского партнёрства.

В числе приоритетных направлений партнёрства были названы торгово-экономическая, транспортно-коммуникационная сферы, сельское хозяйство и туризм.

Подчёркивалось, что деятельность совместной Межправительственной комиссии играет большую роль в активизации межгосударственных связей, поскольку способствует практической реализации достигнутых договорённостей, диверсификации и развитию эффективного сотрудничества.

В ходе встречи Президент Ваагн Хачатурян передал в дар Президенту Сердару Бердымухамедову сборник стихотворений Махтумкули Фраги, переведённых на армянский язык.///nCa, 12 октября 2024 г.

 

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