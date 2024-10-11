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Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился с Президентом Республики Армения

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10 октября, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Президентом Республики Армения Ваагном Хачатуряном.

Национальный Лидер подчеркнул, что на протяжении многих лет Туркменистан и Республика Армения успешно сотрудничают по многим важным направлениям.

Президент Ваагн Хачатурян отметил традиционно дружественный характер межгосударственного диалога, выстраиваемого на принципах взаимного уважения, доверия и конструктивности.

Стороны обменялись мнениями по приоритетным направлениям туркмено-армянских отношений, отметив наличие потенциала для развития сотрудничества, в том числе в области торговли и расширения номенклатуры взаимного товарооборота, в сферах энергетики, транспорта и коммуникаций, а также в других перспективных отраслях.

Особое место в межгосударственных отношениях отводится взаимодействию в гуманитарной области. ///nCa, 11 октября 2024 г.

 

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