Казахстанско-Туркменский Деловой Совет обсудил перспективы сотрудничества

8 октября в Ашхабаде состоялось заседание Казахстанско-туркменского делового совета. Встреча собрала представителей деловых кругов обеих стран, обсуждались новые инициативы и проекты в таких секторах, как энергетика, транспорт, логистика и сельское хозяйство, сообщает Внешнеторговая Палата Казахстана.

Сопредседатель казахстанской части Делового Совета Айдар Казыбаев и сопредседатель туркменской части Бегенч Аразов поприветствовали участников и подчеркнули важность углубления двустороннего диалога.

«Приоритетным направлением нашей работы является упрощение взаимной торговли. То есть, через государственные органы мы должны создать максимально комфортные условия для продвижения экспорта и импорта товаров. Для этого необходимо получить обратную связь от участников внешней торговли о том, с какими барьерами им приходится сталкиваться чаще всего», – сказал Айдар Казыбаев.

Еще одним важным вопросом, по словам сопредседателя казахстанской части, является продвижение и защита инвестиций. Поскольку у Казахстана с Туркменистаном имеются более 50 совместных проектов, что является недостаточным показателем на сегодняшний день. Однако в этом спикер видит точку роста для дальнейшего сотрудничества.

В своем выступлении и.о. Председателя Правления Внешнеторговой палаты Казахстана Асан Жакишев отметил значимость укрепления экономических связей с Туркменистаном. Он подчеркнул, что, несмотря на снижение казахстанского экспорта на 35,7% за первые 8 месяцев 2024 года, двусторонние торговые отношения продолжают развиваться, а импорт туркменских товаров в Казахстан демонстрирует существенный рост.

«Сегодняшнее заседание является значимым мероприятием в двусторонней повестке развития торгово-экономических отношений, и я надеюсь, что взаимодействие бизнес кругов наших стран в рамках данной диалоговой площадки, будет плодотворным, взаимовыгодным и выведет наше сотрудничество на качественно новый уровень. Мы видим большой потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества в таких областях, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство и логистика. Торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами характеризируется существенными изменениями как в объеме взаимной торговли, так и в структуре экспорта и импорта», – добавил представитель Внешнеторговой палаты Казахстана.

На заседании также выступил Посол Казахстана в Туркменистане Нурлан Ногаев, который отметил, что Посольство Казахстана оказывает всестороннюю поддержку предпринимателям обеих стран. В своем выступлении он подчеркнул стратегическую важность предстоящего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан, который, по его словам, станет важной вехой в дальнейшем укреплении двусторонних отношений.

Большой вклад в укрепление двусторонних деловых связей Казахстана и Туркменистана вносит Дипломатический клуб “Астана”, который проводит важную работу по выстраиванию мостов сотрудничества между бизнесменами двух стран. В том числе через проведение содержательных бизнес-миссий. Как сообщил в ходе мероприятия Қайырболат Сахметов Президент Дипломатического клуба Астана с 29 октября по 1 ноября планируется организовать очередную деловую поездку туркменских предпринимателей в Казахстан, с посещением Астаны, Алматы, СЭЗ “Хоргос”, Международного центра приграничного сотрудничества.

“Торгово-экономическое взаимодействие занимает важное место в двустороннем сотрудничестве Казахстана и Туркменистана и наша задача – всесторонне содействовать его развитию и углублению. Конечно же, особое значение в этой работе имеет активизация деловых контактов: нужно встречаться, укреплять связи на уровне регионов и городов, изучать перспективы сотрудничества, наращивать потенциал, прорабатывать совместные проекты, расширять торговые возможности. Не случайно наши Президенты поставили цель существенно нарастить двусторонний оборот – у нас есть для этого все необходимое. Например, у казахстанских потребителей пользуются хорошим спросом товары народного потребления туркменского производства. Рынок Казахстана растет, а значит растут и возможности для делового партнерства”, – добавил он.

В завершение встречи сопредседатель туркменской части Бегенч Аразов подчеркнул, что заседание Казахстанско-Туркменского Делового Совета подтвердило общий настрой на углубление двустороннего экономического сотрудничества.

«Туркменистан и Казахстан всегда были надежными партнерами, и я уверен, что благодаря новым инициативам и активному диалогу наших бизнес-сообществ мы сможем открыть новые горизонты для взаимовыгодного развития. Наши страны обладают огромным потенциалом, и теперь наша задача — использовать его для создания совместных проектов, которые принесут реальную пользу экономикам и народам обеих стран», – заключил спикер.

По итогам встречи стороны обменялись планами по организаций торговых миссий до конца текущего года. Кроме того, участники договорились о дальнейшем обсуждении совместных инициатив, направленных на развитие аграрного сектора и укрепление взаимных торговых отношений. ///nCa, 10 октября 2024 г.