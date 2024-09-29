News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Самые высокие здания Анкары в честь 33-й годовщины независимости окрасилось в цвета флага Туркменистана

Самые высокие здания Анкары в честь 33-й годовщины независимости окрасилось в цвета флага Туркменистана

By

27 сентября 2024 года самые высокие здания Анкары – здание Союза торгово-промышленных палат и бирж Турции и главная достопримечательность и одновременно самое посещаемое место Анкары – смотровая башня «Атакуле», в честь 33-й годовщины Независимости Туркменистана окрасились в цвета национального туркменского флага.

Эффектная иллюминация превратила здания Союза торгово-промышленных палат и бирж Турции в сияющий красно-зеленый флаг с туркменскими узорами и полумесяцем с пятью звездами. Здание Союза торгово-промышленных палат и бирж Турции высотой 140 метров является одним из самых высоких зданий Анкары и деловым центром Турецкой Республики.

Также, одна из высших точек Анкары – 125-метровая башня «Атакуле» окрасилась в цвета туркменского флага. На башне, которую видно из многих мест столицы Турции, была высвечена надпись “С Днем Независимости Туркменистана!” на турецком и английском языках, а также на огромном мониторе здания делового центра «Атакуле» бал показан видео ролик, посвященный успехам Туркменистана. 

Данный жест является символом дружбы и братства между двумя странами. /// nCa, 29 September 2024

 

Related posts:

  1. В Турции прошел шахматный турнир в честь 33-летия Независимости Туркменистана
  2. Церемония поднятия флага по случаю Дня независимости Пакистана
  3. Туркменистан принят в Союз торгово-промышленных палат тюркских стран
  4. Торжественный парад в честь 32-летия Независимости Туркменистана: Фоторепортаж
  5. В Ашхабаде состоялась церемония возложения цветов в честь 81-ой годовщины со дня смерти Ататюрка
  6. Туркменистану 25 лет: Парад в честь дня независимости олицетворил дух жизнерадостной нации
  7. Туркменистан поддерживает самые высокие показатели иммунизации в Центральной Азии и во всём мире – ЮНИСЕФ
  8. Центр ОБСЕ в Ашхабаде переехал в новое просторное помещение – Генеральный секретарь ОБСЕ и заместитель министра иностранных дел Туркменистана провели церемонию открытия нового здания
  9. Президент Туркменистана принял председателя Союза палат и бирж Турции
  10. В Кыргызстане состоялся бизнес-форум тюркских государств
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan