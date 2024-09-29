Самые высокие здания Анкары в честь 33-й годовщины независимости окрасилось в цвета флага Туркменистана

27 сентября 2024 года самые высокие здания Анкары – здание Союза торгово-промышленных палат и бирж Турции и главная достопримечательность и одновременно самое посещаемое место Анкары – смотровая башня «Атакуле», в честь 33-й годовщины Независимости Туркменистана окрасились в цвета национального туркменского флага.

Эффектная иллюминация превратила здания Союза торгово-промышленных палат и бирж Турции в сияющий красно-зеленый флаг с туркменскими узорами и полумесяцем с пятью звездами. Здание Союза торгово-промышленных палат и бирж Турции высотой 140 метров является одним из самых высоких зданий Анкары и деловым центром Турецкой Республики.

Также, одна из высших точек Анкары – 125-метровая башня «Атакуле» окрасилась в цвета туркменского флага. На башне, которую видно из многих мест столицы Турции, была высвечена надпись “С Днем Независимости Туркменистана!” на турецком и английском языках, а также на огромном мониторе здания делового центра «Атакуле» бал показан видео ролик, посвященный успехам Туркменистана.

Данный жест является символом дружбы и братства между двумя странами. /// nCa, 29 September 2024