Туркменистан принял участие в Фестивале Азиатской Культуры в Румынии

28 сентября 2024 года Посольством Туркменистана, совместно с Посольствами Бангладеша, Китая, Индии, Ирана, Индонезии, Малайзии, Шри-Ланки, Японии, Кореи, Вьетнама, Тайланда, Пакистана в г.Бухарест, при содействии Национального музея деревни им.Димитрие Густи был организован фестиваль Азиатской культуры. Каждая страна в рамках мероприятия организовала национальный стенд.

Фестиваль посетили представители официальных органов Румынии и главы дипломатического корпуса, общественные деятели, жители Бухареста, представители СМИ.

В рамках праздничной программы состоялось торжественное открытие фестиваля, на котором выступили организаторы. Посетители выставки имели возможность оценить современные туркменские национальные костюмы, созданные с учетом национальных традиций и последних модных тенденций. Участники мероприятия высоко оценили стиль туркменских национальных костюмов, подчеркнув, что показ стал источником вдохновения для иностранных дизайнеров в создании новых элементов одежды, вдохновленных туркменской культурой.

В музыкальной части торжества, туркменская сторона выступила перед зрителями с национальными музыкально-фольклорными произведениями на дутаре. Основной частью мероприятия стала развернутая в Музее выставка, посвященная культурному наследию стран участниц.

На стенде Посольства Туркменистана для посетителей были представлены элементы культурного достояния и экономические достижения страны.

Гости фестиваля ознакомились с национальными костюмами, традиционными ручными работами и вышивками туркменских мастериц. Особое место в выставочном зале было уделено туркменским ковровым изделиям и музыкальным инструментам.

Красочные фотографии, представленные экспозиции, рассказали гостям о богатом культурно-историческом наследии Туркменистана, духе туркменского народа, традициях и обычаях.

Посетители также имели возможность ознакомиться с научными трудами Президента Туркменистана и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, произведениями Махтумкули Фраги на разных языках, в том числе и на румынском языке, монографиями, книгами, учебными пособиями и научными статьями.

Сотрудники посольства рассказали интересующимся гостям о влиянии творчества поэта на развитие туркменского языка и литературы, туркменской национальной идентичности и государственности, а также о его вкладе в сокровищницу общечеловеческих духовных ценностей. Также была отмечена роль Махтумкули Фраги в развитии международных и дружественных отношений не только в странах Востока, но и в мире в целом.

Финальной частью экспозиции стала часть под названием «Кухня Азиатских стран», в которой гости могли познакомиться с гастрономическими традициями всех стран-участниц.//////nCa, 28 сентября 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)