Президент Туркменистана встретился с руководителями компании «Bouygues»

В четверг, 26 сентября, Президент Сердар Бердымухамедов принял руководителей компании «Bouygues» – заместителя генерального директора компании «Bouygues» Эдварда Буига, члена Совета правления этой компании Уильяма Буига и руководителя компании «Bouygues Batiman International» Пьер-Эрика Сен-Андре.

«Вот уже много лет компания «Bouygues» является надёжным партнёром, осуществлённые проекты которого соответствуют международным стандартам качества», – подчеркнул глава государства, выразив уверенность, что нынешний визит станет важным вкладом в расширение двустороннего сотрудничества.

Высоко оценивая вклад компании «Bouygues», которая осуществляет свою деятельность в Туркменистане на протяжении последних трёх десятилетий, Президент Сердар Бердымухамедов с удовлетворением констатировал, что за этот период проделано очень много работы.

Реализованные компанией проекты содействуют развитию экономики Туркменистана и укреплению строительного и промышленного потенциала страны.

«Туркменистан всегда открыт для сотрудничества и готов наращивать партнёрские отношения с компаниями, обладающими солидным опытом, к которым, безусловно, относится «Bouygues», – подчеркнул глава государства.

В свою очередь, бизнесмены выразили заинтересованность «Bouygues» в укреплении своих позиций на перспективном туркменском рынке. Как было подчёркнуто, компания будет и впредь строго следовать взятым на себя контрактным обязательствам, прилагая максимум усилий для реализации проектов.

Отмечая имеющиеся хорошие возможности для дальнейшего сотрудничества, Президент Сердар Бердымухамедов высказал готовность туркменской стороны развивать традиционное партнёрство и рассмотреть конкретные предложения со стороны компании.

Встреча с Аркадагом Бердымухамедовым

В ходе встречи с руководителями компании «Bouygues», Аркадаг Бердымухамедов отметил, что в текущем году исполняется 30 лет совместной деятельности Туркменистана с данной компанией, являющейся давним и надёжным деловым партнёром страны. За эти годы реализован широкий спектр архитектурных проектов, которые способствовали преобразованию облика Ашхабада.

Национальный Лидер туркменского народа также пригласил французских партнёров принять участие в строительстве и оснащении зданий Медицинского кластера в новом городе Аркадаг.

Бизнесмены подчеркнули, что положительный опыт работы в Туркменистане они приобрели при возведении в Ашхабаде отеля «Oguzkent». Также отмечалось установившееся конструктивное партнёрство в реализации масштабных проектов в рамках национальной градостроительной программы, укреплении потенциала страны в этой области.

Туркменистан всегда открыт для сотрудничества и готов наращивать партнёрские отношения с крупнейшими компаниями, к которым, безусловно, относится «Bouygues», рассмотреть новые предложения по реализации градострои­тельной программы, подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов.///nCa, 27 сентября 2024 г.