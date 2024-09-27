ЕБРР прогнозирует устойчивый экономический рост в Центральной Азии

Антон Усов

Согласно последнему изданию отчета Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) “Региональные экономические перспективы”, краткосрочные экономические перспективы региона Центральной Азии остаются позитивными. Ожидается, что региональный рост достигнет 5,1% в 2024 году и ускорится до 5,9% в 2025 году благодаря росту доходов от сырьевых товаров, инвестициям в инфраструктуру и рыночным реформам.

С отчетом можно ознакомиться здесь: https://www.ebrd.com/documents/oce/ebrd-regional-economic-prospects-report-september-2024.pdf

Несмотря на экстремальные погодные условия, которые привели к сильному наводнению в Казахстане и падежу скота в Монголии, экономика стран Центральной Азии продолжает расти. Устойчивый приток денежных переводов, повышение заработной платы и рост интереса к международному туризму в регионе стали основными факторами этого роста. Последнее стало основным катализатором развития сектора гостеприимства и услуг в первой половине 2024 года.

В отчете также отмечается намерение властей развивать транспортную, логистическую и энергетическую инфраструктуру стран, которые внесли позитивный вклад в высокие показатели ВВП региона. В отчете также отмечается, что Кыргызская Республика и Таджикистан демонстрируют значительный рост ВВП.

Секторы торговли, транспорта, складирования, услуг и информационных технологий (ИТ) были основными факторами роста крупнейшей экономики Центральной Азии – Казахстана – в первом полугодии. ЕБРР прогнозирует, что экономика страны вырастет на 4,0 процента в 2024 году, что будет обеспечено за счет государственных расходов на восстановление пострадавшей от наводнения инфраструктуры и жилья. Согласно отчету “Региональные экономические перспективы”, в 2025 году реальный ВВП, вероятно, вырастет на 5,5% на фоне планируемого расширения нефтяного месторождения Тенгиз.

Кыргызская Республика становится все более популярным туристическим направлением. Это способствует росту оборота в сфере общественного питания и доходов от туристических перевозок. Денежные переводы и реальная заработная плата остаются на высоком уровне, что способствует росту розничной и оптовой торговли. В докладе “Региональные экономические перспективы” прогнозируется, что рост ВВП страны достигнет 9 % в 2024 году, а затем несколько снизится до 7 % в 2025 году. Потенциал роста обусловлен расширением туризма, инвестициями в инфраструктуру и экспортом серебра и золота, но вторичные санкции, связанные с посреднической торговлей, по-прежнему представляют угрозу.

Из-за экстремальных погодных условий в Монголии потери поголовья скота составили 8,1 миллиона голов и привели к снижению темпов роста сельскохозяйственного сектора в первой половине 2024 года, что сдержало экономический рост. В то же время увеличение числа иностранных туристов привело к расширению сферы гостиничного бизнеса, общественного питания, пищевой промышленности и транспорта. Экономический рост Монголии за первые шесть месяцев текущего года был обеспечен высокими показателями в горнодобывающем секторе, разработке карьеров и обрабатывающей промышленности. ЕБРР ожидает, что ВВП Монголии достигнет 5% в 2024 году и увеличится на 8% в следующем году. Возможный более высокий, чем ожидалось, экономический рост в Китае может стимулировать внешний спрос, хотя перспективы экономического роста также остаются весьма уязвимыми к колебаниям цен на сырьевые товары и энергоносители.

В Таджикистане повышение зарплат в государственном секторе, пенсий и минимальной заработной платы стимулировало внутренний спрос в первой половине года. Это дало толчок развитию сектора розничной и оптовой торговли. В качестве основных факторов роста были названы возобновление экспорта драгоценных и полудрагоценных металлов, увеличение государственных расходов на инфраструктуру и инвестиции в основной капитал. Согласно отчету “Региональные экономические перспективы”, рост ВВП страны, по прогнозам, достигнет 8% в 2024 году и 7% в 2025 году благодаря высокому внутреннему спросу и увеличению инвестиций в инфраструктуру. Колебания объема денежных переводов из России представляют собой серьезный риск их снижения.

Экономика Туркменистана в последние годы демонстрирует стабильность. ЕБРР называет инвестиции в проекты государственной инфраструктуры, производственные мощности и инвестиции в основной капитал ключевыми факторами роста. Запуск нового “единого окна” для экспортно-импортных операций повысил эффективность работы таможни Туркменистана и упростил транзитные процедуры, что позволило увеличить грузооборот. Это привело к расширению транспортного сектора страны. ЕБРР прогнозирует рост национальной экономики на 6,3% как в 2024, так и в 2025 годах. В докладе предупреждается, что более слабый экономический рост в Китае может негативно сказаться на спросе на туркменский газ.

Экономический рост Узбекистана стимулируется увеличением денежных переводов и притока туристов. В докладе “Региональные экономические перспективы” отмечается укрепление сектора услуг и промышленного производства в стране. ЕБРР ожидает, что экономика Узбекистана вырастет на 6,0% в 2024 и 2025 годах благодаря продолжающимся рыночным реформам и инвестициям в инфраструктуру. Однако дефицит энергии, который уже привел к увеличению импорта минерального топлива, может создать проблемы и ограничить возможности для роста.///ЕБРР, 26 сентября 2024 г.