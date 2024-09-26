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Yug-Neftegaz Private Limited – серебряный партнер OGT 2024

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Yug-Neftegaz Private Limited – Серебряный партнер XXIX Международной конференции и выставки «Нефть и Газ Туркменистана» (OGT 2024), которая пройдет с 23 по 25 октября 2024 года в Ашхабаде.

OGT 2024 – Международная конференция и выставка «Нефть и Газ Туркменистана» будет ориентирована на обсуждение нескольких ключевых тем. Одной из них является будущее энергетики и инвестиционные возможности в туркменском нефтегазовом секторе. Также будет акцентировано внимание на зеленой энергетике и экологических аспектах разработки углеводородов. Другая тема – технологические инновации и роль человеческого капитала в успешном энергетическом переходе.

Компания Yug-Neftegaz Private Limited в Туркменистане занимается различными направлениями деятельности, что включает разведку и разработку углеводородных лицензий и блоков, переработку и трейдинг нефтепродуктов, проведение полевых геофизических исследований, бурение нефтяных и газовых скважин, аренду бурового оборудования, капитальный ремонт скважин и интенсификацию добычи, а также строительство и модернизацию нефтегазовой инфраструктуры и обработку сейсмических данных.

С момента открытия филиала Yug-Neftegaz Private Limited в Ашхабаде в 2008 году, компания реализовала несколько проектов, включая восстановление бездействующих и бурение новых скважин, выполнение 2D и 3D сейсморазведки.

Компания Yug-Neftegaz Private Limited занимает лидирующую позицию в реализации нефтегазовых проектов в различных регионах мира.

На сегодняшний день для участия в OGT 2024 зарегистрировано более 150 делегатов из 30 стран.

Более подробную информацию можно узнать на веб-сайте мероприятия: www.ogt-turkmenistan.com
///nCa, 26 сентября 2024 г. (Материал предоставлен Оргкомитетом OGT 2024)

 

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