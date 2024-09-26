В Миграционной Службе состоялась торжественная церемония вручения паспортов новым гражданам

25 сентября 2024 года в Государственной миграционной службе состоялась торжественная церемония вручения паспортов лицам, принятым в гражданство Туркменистана, сообщает МИД Туркменистана.

Согласно Указу, подписанному Президентом Туркменистана, туркменское гражданство получили 1 146 человек, являющиеся представителями 29 национальностей, постоянно проживающие в стране. Кроме того, согласно Постановлению Президента, выданы разрешения на проживание в Туркменистане 134 лицам, являющимся гражданами 6 государств и представителями 15 национальностей.

Туркменистан, будучи постоянным членом Международной организации по миграции вносит весомый вклад в усилия мирового сообщества, осуществляя проекты и программы в области искоренения безгражданства.

Присоединившись к основным международно-правовым документам ООН, в числе которых – Конвенции «О статусе беженцев», «О статусе апатридов», «О сокращении безгражданства», страна подтверждает приверженность взятым на себя обязательствам.///nCa, 26 сентября 2024 (фото – TDH)