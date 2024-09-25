Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Халк Маслахаты Туркменистана

Уважаемые участники заседания Халк Маслахаты! Дорогие соотечественники!

Через считанные дни мы на высоком уровне, широко отметим 33-ю годовщину священной независимости суверенной Отчизны.

Независимость – это признание нашего родного народа и любимой Родины во всём мире. Светлый путь всех достижений и процветания.

Дорогие соотечественники!

Коренные преобразования, проводимые в стране под руководством Президента независимого, постоянно нейтрального Туркменистана Сердара Бердымухамедова, отличаются масштабностью и новаторством. Эти реформы охватывают все сферы государственной и общественной жизни.

Каждый гражданин страны живёт с великой любовью к родному Отечеству и усердно трудится. Государство служит человеку, а человек – государству во имя благополучия, счастья, процветания, что демонстрирует торжество осуществляемой деятельности на основе доктрины «Государство – для человека!».

Успешно реализуются такие Программы, как «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», «Программа Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах и Национальная сельская программа, «Программа социально-экономического развития страны и инвестиций в 2024 году», а также План работ и мероприятий по основным направлениям деятельности Халк Маслахаты, намеченных к претворению в жизнь в текущем году совместно с Меджлисом Туркменистана, министерствами, отраслевыми ведомствами и общественными объединениями, и другие программы. Наращивается экономическая мощь нашего государства, укрепляется международный авторитет, улучшаются социально-бытовые условия жизни народа.

Твёрдо уверен в том, что под руководством Президента Аркадаглы Героя Сердара год, проходящий под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги», войдёт в историю как год, ознаменованный политическими, экономическими, культурными достижениями и знаменательными событиями.

Уважаемые участники заседания!

Халк Маслахаты Туркменистана активно участвует в решении вопросов государственного значения, дальнейшем укреплении единства и сплочённости народа, проводит соответствующую работу по содействию всестороннему развитию независимого, постоянно нейтрального государства.

Этот принцип народной демократии занимает достойное место в общественно-политической жизни нашей страны. А патриотизм граждан, незыблемое единство власти и народа являются фундаментом государственной жизни и основой совершенных общественных отношений. В данном контексте прилагаются усилия по дальнейшему укреплению взаимосвязи между властью и народом, государством и обществом.

В этой связи большое значение придаётся деятельности Совета старейшин, созданного при Халк Маслахаты Туркменистана.

Работа, проводимая на местах членами Совета старейшин по воспитанию, пропаганде, поддержке подрастающего поколения, мероприятия, организуемые с сельскими тружениками, способствуют укреплению единства, национальной целостности, формированию патриотично настроенных потомков.

Мудрые старейшины, матери, трудовой путь которых служит образцом, – гордость народа. Мы с большим уважением относимся к нашему старшему поколению, которое призывает нас любить родную Отчизну, уважать родителей и честно жить.

Уважаемые участники заседания!

Сегодня сбылись мечты великого поэта-мыслителя Махтумкули Фраги о независимом государстве. Нам выпало счастье жить и созидать в мирной, благополучной и могущественной стране, где высокие и благородные мечты наших предков стали явью.

В будущем мы осуществим более масштабную работу, построим мощные предприятия, производственные центры, новые современные города, посёлки и сёла. Значительно улучшим облик нашего Отечества.

Благодаря усердному труду родного народа мы добьёмся процветания нашего общества, приумножения авторитета страны в качестве экономически мощного государства.

Высокие показатели текущего года свидетельствуют о правильности продуманной внутренней и внешней политики, реализуемой главой государства.

В ходе встреч с людьми разных профессий во время рабочих поездок в велаяты главный вопрос, на котором я делаю акцент, – важность укрепления единства народа, дальнейшего процветания страны.

Согласие, спокойствие и трудолюбие – основа успехов родной Отчизны. Будущее государства, у которого такой народ, – светлое и великое!

Уважаемые участники заседания!

Экономический рост – ключевой фактор устойчивого продвижения вперёд любой страны. С особой гордостью хочу отметить, что наши экономические достижения нацелены на дальнейшее повышение социально-бытового уровня жизни родного народа.

В данном контексте основными особенностями экономического развития и мощи государства считаю:

– высокий уровень дохода на душу населения;

– высокую производительность труда во всех отраслях;

– высокие темпы экономических реформ;

– высокий уровень человеческого капитала и научно-технических достижений;

– конкурентоспособность на мировом рынке.

Исходя из этого, главная задача для всех нас – дальнейшее социально-экономическое развитие страны и повышение международного авторитета нейтрального государства.

Уважаемые люди!

Развитие нашего независимого государства и сплочённого общества прочно связано с наукой, образованием и культурой.

В первый день золотой осени – в День знаний и студенческой молодёжи в нашей стране торжественно были открыты новые современные средние школы и детские сады. 155 тысячам 641 учащемуся, принятым в первый класс, от имени Президента Туркменистана вручены компьютеры оте­чественного производства.

На основе «Концепции совершенствования методики обучения по общеобразовательным программам в Туркменистане до 2028 года» был дан старт модернизации образовательной деятельности в соответствии с международными стандартами.

Считаю, что будет целесообразным, если в перспективе в нашей стране будут возведены современные учреждения сферы образования, созданы центры технологий по приоритетным направлениям науки и инноваций.

Уверен, что открытие совместных высших учебных заведений или филиалов университетов, входящих в рейтинг ведущих образовательных учреждений мира, будет значимо как для нашей молодёжи, так и для общества.

Уважаемые участники заседания!

В реализации государственной молодёжной политики перед нами также стоят большие задачи.

В связи с этим считаю важным:

– увеличить число дошкольных учреждений и средних общеобразовательных школ;

– совершенствовать работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья, повысить квалификацию педагогов, работающих с ними;

– разработать совершенную методику научно-образовательной и производственной взаимосвязи в высших учебных заведениях;

– проводить соответствующую работу по увековечению памятников наших выдающихся личностей для воспитания молодого поколения в духе гордости за национальные ценности, обычаи и традиции, на основе наших гуманных принципов;

– фундаментально изучать и научно аргументировать на основе новой теории культуру, литературу и славную историю, берущие своё начало из глубины тысячелетий;

– укрепить позиции города Аркадаг как мирового центра науки и образования, создав здесь международный научно-исследовательский центр по популяризации и изучению древней, средневековой, новой и новейшей истории Туркменистана, архео­логических, архитектурных памятников, реализуемой государственной политики.

Уважаемые люди!

Новая эпоха требует расширения осуществляемых реформ, повышения образовательного потенциала нашего общества. В данном контексте предлагаю до конца текущего года провести совещания по вопросам совершенствования сфер науки, образования и культуры, государственной молодёжной политики.

Уважаемые участники заседания!

Создание в рамках принятых программ в окрестностях городов Ашхабад и Аркадаг, в велаятах лесных зон, Национальной туристической зоны «Аваза» на берегу Каспия, строи­тельство в центре Каракумов Туркменского озера «Altyn asyr», другие работы, ведущиеся по обеспечению экологической безопасности, служат наглядным подтверждением огромного значения, придаваемого в нашей стране охране окружающей среды, превращению городов и сёл в цветущий оазис.

Государство проводит в данной области целенаправленную работу, эффективно взаимодействует с международными организациями. В будущем мы должны продолжить эту деятельность ускоренными темпами.

Уважаемые люди!

Преобразования, осуществляемые в отраслях экономики, содействуют улучшению занятости населения.

В данной связи считаю необходимым принять Концепцию развития рынка труда Туркменистана до 2030 года. По моему мнению, данная Концепция станет важным шагом в расширении сотрудничества в области трудовой занятости с международными организациями, зарубежными странами, в частности, в присоединении к конвенциям Международной организации труда.

Развитие финансового рынка, внедрение новых видов и методов предпринимательства также выступают требованием времени. Последовательно совершенствуются денежно-кредитная, валютная, финансовая и налогово-бюджетная системы, являющие­ся прочной основой социально-экономического развития страны.

Отечественные предприниматели проводят огромную работу по производству высококачественной, конкурентоспособной продукции, укреплению продовольственной безопасности, строительству сов­ременных промышленных предприятий, городов и сёл.

В данной связи одной из важных задач считаю принятие Стратегии развития финансового рынка до 2030 года, а также Национальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства, что положит начало новому этапу динамичного развития нашей страны.

Уважаемые участники заседания!

Предлагаю представить на рассмотрение заседания Халк Маслахаты Туркменистана, которое состоится в следующем году, проекты Стратегий развития страны в 2026–2052 годах в таких направлениях, как:

– внешнеэкономическая деятельность;

– государственно-частное партнёрство;

– цифровая экономика;

– транспортная дипломатия;

– культурная дипломатия;

– научно-медицинская дипломатия;

– высшее образование,

а также проекты Концепции развития системы интеллектуальной собственности и Программы поддержки и развития физкультуры и спорта до 2030 года.

Дорогие соотечественники!

В будущем, 2025 году мы широко на международном уровне отметим знаменательную дату – 30-летие постоянного нейтралитета Туркменистана.

Как вы знаете, на 63-м пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций по инициативе Туркменистана 2025 год провозглашён «Международным годом мира и доверия».

В этой связи считаем, что в Международный год мира и доверия, ознаменованный также 30-й годовщиной постоянного нейтралитета нашего независимого государства, глобальной задачей выступает укрепление сотрудничества и взаимопонимания на планете.

Нейтралитет – доктрина, которая освещает на мировом уровне наши начинания, призывающие народы к миру и сотрудничеству, дружбе и братству, единству, пропагандирующие гуманизм.

Эта доктрина придаёт энергию для достижения новых рубежей нашему народу, созидающему и строящему во имя великого будущего родной Отчизны.

За прошедшие 30 лет наше нейтральное государство, накопив богатый опыт в этой области, стало центром согласия и дружбы.

Опираясь на правовой статус нейтралитета, наша страна в качестве ответственного члена мирового сообщества и в будущем на основе философии «Диалог – гарантия мира» будет вносить достойный вклад в развитие международных отношений!!!

Уважаемые люди!

Проводимые общественно-политические мероприятия имеют большое значение, вдохновляя мужественный народ на великие свершения и способствуя укреплению единства.

В этой связи следует продолжить скоординированную деятельность Халк Маслахаты и Меджлиса Туркменистана, министерств и отраслевых ведомств, хякимликов, политических партий, общественных объединений для воодушевления наших граждан на новые успехи. Наша главная задача – направить неис­сякаемую энергию народа на дальнейшее процветание страны.

Дорогие соотечественники!

В настоящее время проводится работа по развитию города Аркадаг, строительству его второй очереди.

Важное значение придаётся утверждению в стране, в том числе в городе Аркадаг, принципов здорового образа жизни, обес­печению соответствия промышленных и производственных объектов высоким экологическим требованиям.

Свидетельство тому – ведущаяся работа в городе предприятием «Arkadag Medisina Klasteri Menejment». Реализуемые великие начинания направлены на обеспечение счастливого будущего граждан, детей, внуков, правнуков.

В марте текущего года торжественно была отмечена третья годовщина создания Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, приверженного гуманным ценностям.

За счёт средств Фонда в нашей независимой стране восстановлено здоровье многих детей. В будущем эта работа, для проведения которой имеется достаточно средств, будет продолжена.

Забота о счастливых потомках родного Отечества – забота о нашем великом и светлом будущем. Осуществляемые дела в этом направлении имеют огромное значение в укреплении прочного фундамента счастливой жизни нынешнего и будущих поколений турк­менистанцев.

Высокая оценка на международном уровне деятельности Фонда является наглядным подтверждением того, что в нашей стране накоплен образцовый опыт поддержки и доброго отношения к детям, успешности реализации гуманной политики независимого государства.

Уважаемые участники Халк Маслахаты!

Родина – священна, священна также работа, проводимая во имя неё.

В данном контексте мы должны с душой подходить к каждому делу, призванному содействовать приумножению авторитета суверенного Отечества и развитию его со стремительностью скакуна. Вдохновенно трудясь, вместе мы должны воплотить в жизнь масштабные начинания, которые возвысят родную Отчизну!

Дорогие соотечественники!

В завершение выступления желаю вам и родному народу крепкого здоровья, счастливой и благополучной жизни!

///TDH, 24 сентября 2024 г.