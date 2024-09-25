Руководитель Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства СНГ высоко оценил сорта пшеницы, выведенные в Туркменистане

Во вторник, 24 сентября, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с руководителем Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства СНГ Иваном Кузьминым, который принял участие в Международной научной конференции «Достигнутые рубежи и поставленные задачи в семеноводстве сельхозкультур», а также был удостоен высшей государственной награды.

В ходе встречи Аркадаг искренне поздравил Кузьмина с вручением высшей награды страны – присвоением высокого звания Героя Туркменистана.

Подчеркнув, что для него огромная честь быть удостоенным высшей награды Туркменистана, руководитель Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства СНГ отметил, что воспринял данное событие как уважение к его деятельности. При этом была дана высокая оценка новым сортам пшеницы «Serdar», «Arkadag», «Pyragy», разработанным туркменскими учёными.

Как отмечалось, эти виды пшеницы отличаются высокой урожайностью, устойчивостью к болезням и адаптацией к местным почвенно-климатическим условиям. Это является очередным подтверждением того, что в Туркменистане придаётся значение развитию сельскохозяйственной отрасли на научной основе и, тем самым, укреплению продовольственной безопасности и повышению экспортного потенциала страны.

В ходе встречи подчёркивалась плодотворность масштабной работы, осуществляемой во всех сферах агропромышленного комплекса. ///nCa, 25 сентября 2024 г.