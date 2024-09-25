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Мост культур: Центральноазиатские дизайнеры в сердце Европы

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На этой неделе в Брюсселе проходит первый креативный форум Центральная Азия – Европа. 12 дизайнеров, деятелей моды и искусств из Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана представили свои уникальные работы в Европейской службе внешних действий, а также в посольстве Туркменистана в Бельгии.

Открывая встречу Посол Туркменистана Сапар Пальванов подчеркнул: «Туркменская культура, как и культура всей Центральной Азии, — это наше бесценное наследие, которое мы обязаны не только сохранить, но и сделать его ближе для нового поколения».

Он также отметил важность культурной дипломатии как инструмента для укрепления связей между народами: «Культура всегда была нейтральной сферой, служащей мостом между людьми. Культурные ценности — это универсальный язык, понятный каждому».

Важной частью программы стала презентация, посвященная 300-летию Махтумкули, великого поэта и мыслителя, чье наследие продолжает вдохновлять как туркмен, так и международное сообщество. Посол рассказал, как его идеи способствуют культурной дипломатии Туркменистана в Брюсселе.

Особым гостем и соорганизатором мероприятия стала Елена Харитонова, основатель Caravan Culture, которая подчеркнула важность сохранения культурных ценностей через современные проекты и поддержала молодых туркменских дизайнеров.

«Культурная дипломатия — это завоевание сердец и умов, международные культурные связи — это совместные действия и конструктивное сотрудничество, основанное на взаимном сотрудничестве и интересах! На нашем форуме мы узнаем, как вести переговоры, используя практические кейсы и навыки, как стратегически выстраивать связи в современном быстро меняющемся мире! Дипломатические навыки очень важны для творческих профессионалов, которые являются ответственными послами своих стран и культур!» — считает Елена Ван Харитонова.

Особое внимание у гостей мероприятия вызвали перспективные туркменские дизайнеры, чьи коллекции органично сочетают традиционные элементы туркменской культуры и современные мировые модные тенденции. Туркменскую делегацию в Брюсселе представляют:

  • Шекер Акиниязова, владелец АртСтудии Кешде;
  • Шемшат Тачмаммедова, основатель бренда «Gones»;
  • Огулбег Бердимырадова – мастер ручного ковроткачества ceper.tm

Заключительным аккордом стало приглашение Посла Туркменистана всех присутствующих попробовать традиционный туркменский плов: «Плов — это не только часть нашего общего культурного наследия Центральной Азии, но и символ наших общих традиций, несмотря на различия в его приготовлении», – сказал Пальванов.

Мероприятие в Посольстве Туркменистана стало важным шагом в укреплении культурных связей и межнационального диалога через искусство, моду и гастрономию. Оно подчеркнуло, что культура — мощный инструмент, способный создавать прочные мосты взаимопонимания и сотрудничества между народами.///nCa, 25 сентября 2024 г. (фото – Посольство Туркменистана в Бельгии, МИА «Kazinform»)

 

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