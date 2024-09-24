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Университет Лахора предоставляет стипендии для туркменских студентов

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Университет Лахора, престижное учебное заведение, стремящееся к академическому совершенству и содействию международному сотрудничеству в образовании, в сотрудничестве с Посольством Исламской Республики Пакистан в Ашхабаде предлагает стипендии для достойных студентов по различным специальностям.

В числе специальностей – медицина и стоматология, фармацевтика, биохимия, молекулярная биология, микробиология, биотехнологии, смежные медицинские науки, инженерные науки, искусство, науки и социальные науки.

Университет предоставляет 5 стипендий для туркменских студентов по различным программам обучения. Дополнительную информацию можно получить по почте: info@uol.edu.pk

Тел. для связи: +92 42 111 865 865

Для более подробной и дополнительной информации, пожалуйста, обращаться к следующим лицам:

Аднан Захур, заместитель главы миссии: +993 62672200 или можете связаться по (WhatsApp)

Назир Ахмед, консульский и торговый атташе: +993 64879229 или можете связаться по (WhatsApp).

///nCa, 24 сентября 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Пакистана в Туркменистане)

 

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