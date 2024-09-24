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Министр иностранных дел Туркменистана встретился с Министром земель, инфраструктуры и транспорта Республики Корея

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23 сентября 2024 года в МИД Туркменистана прошла встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром земель, инфраструктуры и транспорта Республики Корея Сангво Парком.

В ходе встречи стороны обсудили нынешнее положение и перспективы сотрудничества в соответствии с инициативными проектами Туркменистана по созданию транспортно-транзитной и логистической инфраструктуры.

Отмечен успех многолетнего взаимодействия между Туркменистаном и Республикой Корея, в частности в автотранспортной отрасли.

На встрече особое внимание было уделено рассмотрению возможностей сотрудничества в сфере градостроительства, сейсмологии, транспорта. ///МИД Туркменистана, 23 сентября 2024 г.

 

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