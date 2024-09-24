News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Казахстан и Узбекистан установят системы автоматического учета воды на Сырдарье

Казахстан и Узбекистан установят системы автоматического учета воды на Сырдарье

By

Казахстан и Узбекистан согласовали 10 точек вдоль русла реки Сырдарья, на которых планируется установить современные системы учета воды. Договоренность об этом была достигнута на встрече Министра водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржана Нуржигитова и Министра водного хозяйства Узбекистана Шавката Хамраева.

Согласно сообщению министерства водных ресурсов и ирригации РК, министры обсудили автоматизацию гидропостов и цифровизацию учета воды на реке Сырдарья. В настоящее время ведутся переговоры с международными финансовыми организациями и компаниями по совместной реализации проекта.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов подчеркнул эффективность сотрудничества с Узбекистаном на площадке Международного Фонда спасения Арала.

«По многим вопросам мы придерживаемся общих взглядов. Это позволяет нам на взаимовыгодной основе решать большинство имеющихся вопросов», – сказал он.

Хамраев, в свою очередь, заявил о желании Узбекистана укрепить взаимодействие в рамках МФСА. Так, Узбекистан желает «вместе работать над проектами, например, по сохранению экосистем бассейнов рек Сырдарья и Амударья, обеспечению местных жителей качественным питьевым водоснабжением, восстановлению малых и локальных водоемов и других.

Кроме того, стороны обсудили разработку Региональной стратегии рационального использования водных ресурсов.

Сырдарья одна из трансграничных рек Центральной Азии, которая является второй по водности и первой по длине в Центральной Азии, образующейся при слиянии Нарына и Карадарьи в восточной части Ферганской долины. Сток Сырдарьи формируется в горной части на территории Кыргызстана (74%), небольшая часть верховьев расположена на территории Китая. Затем Сырдарья пересекает Узбекистан (441 км), Таджикистан (144 км) и впадает в Аральское море на территории Казахстана (1627 км).

Как и другие реки Центральной Азии, ввиду возросшей экономической деятельности, Сырдарья испытывает техногенную нагрузку – увеличивается потребление воды в бытовых, сельскохозяйственных и промышленных целях. По данным Казахстана, уровень воды в Сырдарье и Амударье снизится на 15% к 2050 году. Для эффективного управления водными ресурсами и предотвращения дальнейшей деградации экосистем бассейна Сырдарьи необходимо внедрение современных систем мониторинга уровня воды и качества воды. Установка гидрометеорологических станций и датчиков позволит странам региона в режиме реального времени обмениваться данными и координировать свои действия. ///nCa, 24 сентября 2024 г.

 

Related posts:

  1. Казахстан начнет транзит российского газа в Узбекистан до конца октября – Первоначальные объемы поставок составят 3 млрд.кубометров газа в год 
  2. Что обсудили Узбекистан и Туркменистан на заседании совместной комиссии по водохозяйственным вопросам
  3. Казахстан и Узбекистан намерены довести взаимный товарооборот до 10 млрд.долл.США
  4. Казахстан пополнил Каспийское море 1 миллиардом кубометров паводковых вод
  5. Казахстан и Узбекистан продолжают озеленять осушенное дно Аральского моря
  6. Казахстан и Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству обсуждают водные проекты для Центральной Азии
  7. Казахстан озвучил приоритетные задачи в рамках своего председательства в МФСА
  8. Афганистан строит огромный канал для забора воды из реки Амударья. Это может повлиять на ситуацию с доступностью воды в Центральной Азии.
  9. Казахстан запускает вторую фазу проекта по восстановлению Северного Арала
  10. Подземные воды в Центральной Азии – Часть первая
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan