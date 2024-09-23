Торговля товарами Великобритании с Туркменистаном растет, экспорт-импорт услуг слегка снизился

Общий объем товарооборота между Великобританией и Туркменистаном за период с апреля 2023 года по март 2024 года составил 53 миллиона фунтов стерлингов, что на 5,4% меньше, или на 3 миллиона фунтов стерлингов в текущих ценах, по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет. Такие данные приведены в информационном бюллетене по торговле и инвестициям, выпущенном Министерством бизнеса и торговли Великобритании 20 сентября 2024 года.

За отчетный период (2 квартал 2023 года – конец 1 квартала 2024 года) общий объем экспорта Королевства в Туркменистан составил 38 миллионов фунтов стерлингов (снижение на 2,6%, или на 1 миллион фунтов стерлингов в текущих ценах, по сравнению с четырьмя кварталами до конца 1 квартала 2023 года).

Из всего британского экспорта в Туркменистан доля товаров составила в денежном выражении 23 миллиона фунтов стерлингов (60,5%), а доля услуг – 15 миллионов фунтов стерлингов (39,5%).

За отчетный период экспорт товаров из Великобритании в Туркменистан увеличился на 53,3%, или на 8 млн фунтов стерлингов в текущих ценах, по сравнению с периодом апрель 2022 года – март 2023 года. Экспорт услуг из Великобритании в Туркменистан сократился на 37,5%, или на 9 млн фунтов стерлингов в текущих ценах.

Общий объем импорта Великобритании из Туркменистана составил 15 миллионов фунтов стерлингов (снижение на 11,8%, или на 2 миллиона фунтов стерлингов в текущих ценах).

Из всего объема импорта Великобритания закупила у Туркменистана товаров на 14 миллионов фунтов стерлингов (93,3%), а услуг – на 1 миллион фунтов стерлингов (6,7%).

Доля товаров в импорте из Туркменистана увеличилась на 40,0%, или на 4 млн фунтов стерлингов в текущих ценах, в то время как импорт услуг сократился на 85,7%, или на 6 млн фунтов стерлингов.

В товарном экспорте из Великобритании в Туркменистан преобладают товары следующих групп: химикаты, механические электрогенераторы, общепромышленное оборудование, различные изделия из металла, ювелирные изделия.

Номенклатура импорта из Туркменистана в Великобританию включает такие товарные группы, как неорганические химикаты, металлическая руда и лом, самолеты, научные приборы, железо и сталь.

С полной статистической информацией о туркмено-британском торговом обороте можно ознакомиться здесь: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/66e9380c10f8726dc23aa216/turkmenistan-trade-and-investment-factsheet-2024-09-20.pdf ///nCa, 23 сентября 2024 г.