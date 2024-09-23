Пакистан присоединился к мультимодальному коридору “Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан – порты Индийского океана”

Пакистан официально присоединился к «Меморандуму о взаимопонимании по созданию и развитию международного транспортного коридора “Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан – порты Индийского океана”, сообщает министерство транспорта Узбекистана.

Министр коммуникации Пакистана подписал данный Меморандум, подчеркнув важность и значимость этого проекта для развития торгово-экономических связей и грузоперевозок в регионе.

Меморандум о создании МТК был подписан в ноябре 2023 года между министрами транспорта России, Казахстана и Узбекистана, что дало старт активной фазе работы над проектом.

Первое заседание рабочей группы по развитию мультимодального транспортного коридора состоялось в апреле 2024 года в городе Термезе, где в ходе встречи Министерство транспорта Беларуси присоединилось к меморандуму, а Афганистан и Пакистан сообщили о проведении внутригосударственных процедур для присоединения к проекту. Тогда была подписана дорожная карта, включающая конкретные планы по развитию грузоперевозок, анализу грузопотоков, внедрению электронных цифровых документов и оптимизации таможенных процедур.

Присоединение Пакистана к этому масштабному проекту знаменует важный шаг в укреплении региональных торговых связей и ускорении процесса международных грузоперевозок через МТК. Стороны ожидают, что МТК станет важным звеном в транспортной системе Евразии, обеспечивая удобные и эффективные маршруты для транзита товаров, укрепляя экономическое сотрудничество между странами-участницами, отмечают в министерстве. ///nCa, 23 сентября 2024 г.