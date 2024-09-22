Исследуйте Маршрут «Путь Эфелер» в Измире: Новейшая Тропа, Соединяющая Аутентичные Деревни

Открытый как «устойчивый пешеходный маршрут» вдоль лазурного Эгейского побережья Турции, Путь Эфелер (Efeler Yolu) в прошлом году вошел в список «Топ 100 Историй» по версии Green Destinations. Этот 500-километровый маршрут, сочетающий в себе историю и природу, является последним дополнением к идиллическим туристическим тропам. Начинается он в районе Борнова в Измире и завершается у Дома Девы Марии.

Тропа соединяет деревни и горные плато по древним путям, сохраняя следы культуры эфе – известных предводителей отрядов «зейбеков». Путь Эфелер состоит из 28 этапов, 27 основных маршрутов и одного альтернативного, что делает его настоящим вызовом для любителей природы и спорта.

Деревни, сохраняющие богатое наследие

Эфе – уважаемые лидеры турецких нерегулярных войск, «зейбеков», которые занимают особое место в турецкой культуре. Они почитаются за свою смелость и лидерство, а танцы зейбеков продолжают исполняться на особых праздниках и по сей день. Богатое культурное наследие региона, где жили различные цивилизации – от хеттов и фригийцев до римлян и османов – придает маршруту дополнительную привлекательность. Наследие эфе, сыгравших ключевую роль в защите Турции в период Национальной борьбы, вплетено в историческое полотно региона, делая его притягательным для тех, кто хочет погрузиться в глубокую и разнообразную историю страны.

Путь Эфелер начинается в деревне Каваклыдере в районе Борнова и ведет в высокогорья Кираз через гору Ниф и хребты Боздаглар. Заканчивается маршрут в Эфесе-Сельчуке через горы Айдын у Дома Девы Марии на Бюльбюлдаге.

Маршрут можно пройти примерно за месяц при непрерывном походе. Тропа спроектирована так, чтобы к концу каждого дня путешественники могли добраться до деревни. Она проходит через 28 деревень, каждая из которых сохранила свои древние традиции. В таких деревнях, как Назаркой, Боздаг, Бирги, Бейкой и Шириндж, на входах и выходах установлены деревянные ворота с информацией для туристов.

Каждая деревня на Пути Эфелер предлагает уникальные впечатления, которые подойдут самым разным интересам. Назаркой, одна из первых остановок на маршруте, славится своими стеклянными оберегами – «глазами от сглаза» (назар бонджуклары), которые защищают от негативной энергии. Бирги, включенный в список «Лучших туристических деревень» по версии Всемирной туристической организации ООН в 2022 году, представляет собой настоящий музей под открытым небом, с более чем 200 зарегистрированными памятниками. Среди главных достопримечательностей – Великая мечеть (мечеть Айдыноглу Мехмета Бея), относящаяся к периоду Анатолийских княжеств, а также особняк Чакирага, мавзолей Имама Биргиви, особняк Сандыкоглу, мечеть Дервишага и мавзолей Умму Султан Шах.

Шириндже, предпоследняя остановка на Пути Эфелер, является круглогодичным направлением, однако посещение во время сезона урожая особенно приятно. В это время звонят колокола, сигнализируя начало сбора оливок и винограда. Посетители Шириндже могут наблюдать традиционные процессы производства высококачественного оливкового масла и вин из местных виноградников, а также продегустировать знаменитые фруктовые вина деревни.

Паспорт Эфелер

Еще одной приятной особенностью на Пути Эфелер является «Паспорт Пути Эфелер», который можно получить на сайте www.efeleryolu.com или в дружественных заведениях на маршруте.

Путешественники могут ставить штампы с уникальными символами каждой деревни в свой паспорт, отражая культурную идентичность каждого поселения. У каждого паспорта есть уникальный серийный номер. Более того, путешественники, собравшие все штампы деревень и доказавшие завершение маршрута с помощью приложений для маршрутов, получают специальную золотую печать на последней странице паспорта. ///nCa, 22 сентября 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)