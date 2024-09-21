Факты о мирных инициативах Казахстана

Введение

С момента обретения независимости в 1991 году Казахстан твердо придерживается курсу миролюбивой и сбалансированной внешней политики. Страна привержена многостороннему сотрудничеству в соответствии с Уставом ООН, активно участвуя в обеспечении международной безопасности и стабильности. Приверженность данному курсу подкреплена целым рядом инициатив, в том числе в области ядерного нераспространения, предоставления нейтральной переговорной площадки для разрешения конфликтов, активного сотрудничества в деятельности международных организаций, гуманитарного содействия и вклада в миротворческие операции.

Нераспространения ядерного оружия

Казахстан является активным сторонником нераспространения ядерного оружия с первых дней своей независимости, что подтверждается следующими ключевыми инициативами:

Отказ от ядерного арсенала: в начале 1990-х годов Казахстан добровольно отказался от ядерного арсенала (1410 ядерных боеголовок – четвертый по величине арсенал в мире на тот период) и вывел его из эксплуатации, передав боеголовки и ядерные материалы России под международным наблюдением и демонтировав системы доставки.

Закрытие Семипалатинского испытательного ядерного полигона (1991): Одним из самых ранних и значимых шагов независимого Казахстана стало закрытие Семипалатинского испытательного полигона, одного из крупнейших в мире ядерных полигонов. Это решение ознаменовало приверженность страны устранению ядерных угроз.

Зона, свободная от ядерного оружия, в Центральной Азии (ДЗСЯОЦА) : В 2006 году Казахстан совместно с соседними странами создал ДЗСЯОЦА. Впоследствии Договор был ратифицирован всеми пятью государствами Центральной Азии и вступил в силу 21 марта 2009 года.

Международный день действий против ядерных испытаний (2009): Генеральная ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию, предложенную Казахстаном, о провозглашении 29 августа «Международным днем действий против ядерных испытаний» (29 августа 1991 г. был подписан указ о закрытии Семипалатинского испытательного полигона).

Всеобщая декларация о построении мира, свободного от ядерного оружия, инициированная Казахстаном, принята Генеральной Ассамблеей в декабре 2015 года.

Размещение Банка низкообогащённого урана МАГАТЭ в г. Усть-Каменогорск является подтверждением признания международным сообществом Казахстана как надежного и ответственного партнёра в деле нераспространения ядерного оружия.

Казахстан предлагает нейтральную площадку для содействия решению конфликтов

Используя свое геостратегическое расположение, миролюбивое и сбалансированную внешнюю политику, Казахстан оказывает всемерное содействие урегулированию региональных и международных споров, предлагая нейтральную площадку для переговоров.

Основные направления деятельности:

Роль Казахстана в переговорах по иранской ядерной программе (2013): Казахстан предоставил нейтральную площадку для двух раундов переговоров между Ираном и Группой 5+1 (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия) в 2013 году, направленных на урегулирование проблемы иранской ядерной программы. Встречи, состоявшиеся в Алматы, сыграли свою роль в продвижении диалога, который в конечном итоге способствовал принятию Совместного всеобъемлющего плана действий на 2015 год.

Астанинский процесс по Сирии (с 2017 по настоящее время): Казахстан обеспечил проведение в Астане межсирийских переговоров, в которых приняли участие правительство Сирии, оппозиционные силы страны, а также Россия, Турция и Иран.

Мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном (2024): В мае 2024 года Казахстан предоставил площадку для мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном с целью приблизить обе стороны к заключению мирного соглашения. В сентябре 2024 года Азербайджан принял предложение Казахстана о проведении дальнейших переговоров между Баку и Ереваном по мирному договору.

Активная деятельность в международных организациях

Казахстан выстраивает взаимоуважительные и взаимовыгодные отношения со всеми странами мира. Астана твердо придерживается стратегического курса на укрепление многостороннего сотрудничества с государствами Центральной Азии и намерена продолжать вносить вклад в дальнейшее развитие регионального сотрудничества для поддержания стабильности в регионе. Казахстан придерживается принципа: ‘Успешная Центральная Азия – успешный Казахстан’.

Казахстан выдвинул ряд инициатив по созданию региональных и международных организаций в поддержку обеспечения мира, безопасности и сотрудничеству в различных секторах.

Ключевые инициативы:

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Основанный Казахстаном в 1992 году многосторонний форум содействует миру, безопасности и сотрудничеству во всей Азии посредством диалога и мер укрепления доверия. 28 государств-членов СВМДА играют важную роль в укреплении стабильности в регионе.

Исламская организация по продовольственной безопасности (ИОПБ). Казахстан инициировал создание ИОПБ в 2013 году для решения проблем продовольственной безопасности в государствах – членах Организации исламского сотрудничества (ОИС). ИОПБ способствует развитию сельского хозяйства, координирует усилия по преодолению продовольственных кризисов и содействует обмену опытом между исламскими странами.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Казахстан является одной из стран-основательниц ШОС, деятельность которой сосредоточена на политическом, экономическом сотрудничестве и обеспечении безопасности в Евразии. В 2024 году Казахстан председательствовал в ШОС, продвигая инициативы по борьбе с терроризмом, обеспечению региональной стабильности и экономического сотрудничества.

В 2024 году Казахстан одновременно председательствует в СВМДА, Организации тюркоязычных государств, Консультативных совещаниях государств Центральной Азии, Организации Договора о коллективной безопасности, Исламской организации по продовольственной безопасности и Международном фонде спасения Арала.

Съезд лидеров мировых и традиционных религий: с 2003 года Казахстан каждые три года созывает Съезд, объединяющий религиозных лидеров со всего мира для содействия диалогу, взаимопониманию и миру между различными конфессиями. Съезд служит уникальной площадкой для укрепления толерантности и уважения между нациями и религиозными сообществами.

Приверженность Казахстана оказанию гуманитарной помощи

Казахстан вносит свой вклад в глобальные гуманитарные усилия через Казахстанское агентство международного развития (KazAID), оказывающее поддержку развивающимся странам в кризисных ситуациях.

Основные направления:

Гуманитарная помощь народу Афганистана. Казахстан оказывает постоянную гуманитарную поддержку народу Афганистана, включая продовольственную помощь, образовательные стипендии и содействие в развитии инфраструктуры.

Помощь при стихийных бедствиях: Казахстан оказывает чрезвычайную помощь странам, пострадавшим от стихийных бедствий, например, оказывает финансовую поддержку пострадавшим от землетрясения регионам и медицинскую помощь во время санитарных. Так, во время пандемии COVID-19 Казахстан направил медикаменты и средства индивидуальной защиты нескольким нуждающимся странам, включая соседей по Центральной Азии, и за ее пределами.

Вклад в глобальную безопасность и поддержание мира

Казахстан рассматривает участие в миротворческой деятельности ООН как важное направление своей внешней политики, направленной на укрепление региональной и глобальной безопасности.

На сегодняшний день 630 военнослужащих Казахстана приняли участие в миротворческих операциях ООН, еще 157 миротворцев в настоящее время служат в миротворческих миссиях ООН на Голанских высотах, в том числе 139 военнослужащих в составе национального контингента + 1 штабной офицер, в Западной Сахаре, Центральноафриканской Республике, Демократической Республики Конго и Ливане.

Центр миротворческих операций Министерства обороны Республики Казахстан («КАЗЦЕНТ») занимается подготовкой миротворцев для миссий ООН. С 2019 года «КАЗЦЕНТ» проводит сертифицированные ООН миротворческие курсы для подготовки военнослужащих государств-членов ООН к службе в миротворческих миссиях ООН.

«КАЗЦЕНТ» проводит учебные курсы для военнослужащих из Африки, Азии и Европы. Только в 2023-2024 годах 74 иностранных миротворца из Великобритании, Иордании, Канады, Кыргызстана, Нигерии, России, Саудовской Аравии, Туниса, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Франции, Чехии и Японии повысили квалификацию на сертифицированных ООН курсах «КАЗЦЕНТ».

Заключение

Курс Казахстана на построение мира и безопасности, включающий в себя ядерное разоружение, предоставление нейтральной площадки для переговоров, гуманитарной помощи и глобального миротворчества, отражает глубокую приверженность страны продвижению к более безопасному и стабильному мировому порядку. ///nCa, 21 сентября 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Казахстана в Туркменистане)