News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Встреча c Послом ОАЭ в Туркменском сельскохозяйственном университете

Встреча c Послом ОАЭ в Туркменском сельскохозяйственном университете

By

18 сентября в Туркменском сельскохозяйственном университете имени С.А.Ниязова состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов Ахмедом Аль Хай Аль Хамели, сообщает министерство образования Туркменистана.

На встрече ректор Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А.Ниязова Аллаберди Гапуров рассказал о структуре вуза и проводимой работе.

Ректор привел конкретные примеры деятельности факультетов и кафедр университета, научных центров и профтехучилищ. Он рассказал о принятии Меморандумов и Соглашений с 13 профильными высшими учебными заведениями, 5 компаниями и Пекинским ботаническим садом, а также достижениях в развитии международных связей. Также было сказано о мероприятиях, конференциях и конкурсах, проводимых на международном уровне в университете.

В своем выступлении Посол Объединенных Арабских Эмиратов высоко оценил проводимую работу по развитию системы науки, образования и сельского хозяйства в Туркменистане и пожелал больших успехов в будущем. Говорили о достижениях в развитии отношений Туркменистана с арабскими странами, в том числе с ОАЭ. Был проявлен интерес к участию в конкурсах и форумах, организуемых вузом, а также выдвинуты инициативы по развитию сотрудничества в будущем.///nCa, 20 сентября 2024 г.

 

Related posts:

  1. В МИД Туркменистана состоялась встреча с Послом ОАЭ
  2. В Японском университете Цукуба откроются курсы туркменского языка
  3. В МИД Туркменистана состоялась встреча с Послом США
  4. В Государственном медицинском университете Туркменистана имени Мырата Гаррыева открылся Клуб ЮНЕСКО
  5. В железнодорожном агентстве Туркменистана состоялась встреча с Послом Таджикистана
  6. В Астраханском Государственном Университете почтили память классика туркменской литературы
  7. В МИД Туркменистана состоялась встреча с Послом Азербайджана
  8. Встреча временного поверенного в делах ОАЭ с главой космического ведомства Туркменистана
  9. Группа студентов и преподавателей Института Международных Отношений МИД Туркменистана прошли подготовку в дипакадемии в ОАЭ
  10. Министр иностранных дел Туркменистана встретился с Послом КНР
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan