Встреча c Послом ОАЭ в Туркменском сельскохозяйственном университете

18 сентября в Туркменском сельскохозяйственном университете имени С.А.Ниязова состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов Ахмедом Аль Хай Аль Хамели, сообщает министерство образования Туркменистана.

На встрече ректор Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А.Ниязова Аллаберди Гапуров рассказал о структуре вуза и проводимой работе.

Ректор привел конкретные примеры деятельности факультетов и кафедр университета, научных центров и профтехучилищ. Он рассказал о принятии Меморандумов и Соглашений с 13 профильными высшими учебными заведениями, 5 компаниями и Пекинским ботаническим садом, а также достижениях в развитии международных связей. Также было сказано о мероприятиях, конференциях и конкурсах, проводимых на международном уровне в университете.

В своем выступлении Посол Объединенных Арабских Эмиратов высоко оценил проводимую работу по развитию системы науки, образования и сельского хозяйства в Туркменистане и пожелал больших успехов в будущем. Говорили о достижениях в развитии отношений Туркменистана с арабскими странами, в том числе с ОАЭ. Был проявлен интерес к участию в конкурсах и форумах, организуемых вузом, а также выдвинуты инициативы по развитию сотрудничества в будущем.///nCa, 20 сентября 2024 г.